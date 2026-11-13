Conte, desdeñado por el Manchester United, la Juventus y el AC Milan: ¿fue la decisión acertada y debe rebajar sus pretensiones o se equivocaron?

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Conte busca un equipo al que «salvar», pero recibe muchas negativas: Manchester United, Juventus, AC Milan y la selección italiana han tomado o están tomando otras decisiones.

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Quién sabe qué estará pensando Antonio Conte a estas horas. El Manchester United destituye a Michael Carrick y apuesta por Mauricio Pochettino; la Juventus confirma a Luciano Spalletti pese a un mal inicio de temporada y, de cara al futuro, parece inclinarse por Simone Inzaghi; el AC Milan mantiene, a través de Gerry Cardinale, su plena confianza en Ruben Amorim, respaldada también por la remontada en la clasificación liguera; Italia brilla con Roberto Mancini en el banquillo y consigue incluso vencer a Francia.

En la práctica, los principales banquillos con los que se ha relacionado a Conte desde junio hasta estas últimas semanas han encontrado, o están encontrando, otro dueño. «Sueño con un club que haya perdido de vista su propia historia», declaró Conte a principios de octubre en una entrevista concedida a The Athletic. Un perfil que, en esta época, encaja perfectamente con el de Manchester United, Juventus, AC Milan e Italia. Pero ninguno de estos equipos, por distintos motivos, ha querido confiar en el técnico de Lecce, que en junio puso fin a sus dos años en el Napoli, con el que ganó un título de la Serie A (2024-25) y una Supercopa de Italia (2025-26).

NO A CONTE: LOS MOTIVOS

Una elevada exigencia salarial (al menos 8 millones por temporada para un club y 4 para la selección, donde Mancini cobra 2 millones al año) y poder de decisión en el mercado de fichajes. Las exigencias de Conte obligan a los clubes a reflexionar y a tener en cuenta otros aspectos relacionados con ciertos factores que quizá sean lugares comunes, pero que en el mundo del fútbol ya se han asumido como hechos: con Conte, un proyecto puede durar como máximo dos años; con Conte, la comunicación (interna y externa) puede ser problemática; con Conte, la plantilla debe darlo todo, con el riesgo de acabar al límite.

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PERO CON CONTE SE GANA

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Por otro lado, también hay otras consideraciones, y en el mundo del fútbol estas también se consideran ya verdades asentadas: con Conte se gana el título de la Serie A en un plazo de dos años o, en el peor de los casos, se acaba segundo (que se lo digan al Manchester United, la Juventus y el AC Milan, alejados desde hace años de los primeros puestos); con Conte se sientan las bases que luego pueden aprovechar otros entrenadores para seguir ganando (Allegri en la Juventus, Inzaghi en el Inter).

¿UN PASO ATRÁS?

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Lo cierto es que Conte, ansioso por volver y hacerlo con un proyecto de los que despiertan su hambre de victorias, como podría ser devolver a la senda del triunfo a quien ha olvidado su propia historia, sigue sin equipo a día de hoy. Y los banquillos con los que más se ha relacionado su nombre han tomado, o están tomando, otro rumbo. ¿Qué futuro le espera, entonces, al técnico de Lecce nacido en 1969? ¿Una temporada de espera? ¿Un paso atrás en lo deportivo (pero no en lo salarial), como podría ser una aventura en Arabia o por aquella zona? ¿Esperar a que alguno de los equipos mencionados vuelva a fracasar y decida por fin apostar por una opción «segura»?