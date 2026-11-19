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Elijan ustedes quién es el Bueno, quién el Feo y quién el Malo en este wéstern en blanco y negro cuyo objetivo final es conquistar el tesoro del banquillo de la Juventus para la temporada 2027-28. La campaña aún está en marcha, pero los planes del club y los sueños de los aficionados ya miran al futuro. Una vez más, en una historia que se repite temporada tras temporada desde 2020.

EL DUELO A TRES

Y así, mientras Luciano Spalletti sigue entrenando a la Juve, pese a un mal comienzo de liga (mejor le va, en cambio, en la Europa League) y respaldado por un contrato hasta 2028, y mientras los rumores del mercado señalan a Simone Inzaghi como el técnico preferido del consejero delegado Giovanni Carnevali para el futuro de la Vecchia Signora, irrumpe en escena el tercer contendiente: Antonio Conte, el gran ex, que en una entrevista explosiva a Cronache di Spogliatoio juega su as: «La Juve y yo tenemos un círculo que tarde o temprano deberemos cerrar».

Tres nombres para un banquillo cuando todavía quedan siete meses de la temporada en curso. Tres perfiles con características distintas, con virtudes y defectos diferentes. Spalletti, Inzaghi y Conte: veamos los pros y los contras de cada uno.

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SPALLETTI: PROS Y CONTRAS

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A favor de Luciano Spalletti están su experiencia y, sobre todo, el hecho de que lleva ya un año trabajando con la Juventus y con el actual grupo de futbolistas. Seguir con él, independientemente de cómo termine esta temporada, supondría aportar la continuidad técnica y la estabilidad que le faltan a la Juve desde hace años (seis entrenadores desde 2019: Sarri, Pirlo, Allegri, Motta, Tudor y Spalletti). Entre los contras del proyecto de Spalletti figuran cierta confusión en sus ideas tácticas y en su comunicación: el Spalletti de la Juve se parece más al de su mala etapa al frente de la selección italiana que al del Napoli, intuitivo y ganador.

INZAGHI: PROS Y CONTRAS

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En cuanto a Simone Inzaghi, hay sobre todo dos elementos a su favor: en primer lugar, es un entrenador que se adapta al club, al estilo de Allegri, alguien que no crea problemas por los fichajes y se conforma con la plantilla que ponen a su disposición, aunque quizá dé algún golpe sobre la mesa en privado, nunca en público. El segundo punto a favor de Inzaghi es que ha demostrado ser un entrenador moderno, acorde con los tiempos y capaz de adaptarse tanto a la liga italiana como al fútbol que se juega en Europa. Entre sus contras hay algunas dudas sobre su capacidad para gestionar emocionalmente ciertos momentos clave de la temporada (con el Inter, también por errores de los futbolistas, como el de Radu, perdió dos títulos de Serie A que estaban al alcance del equipo) y cierta rigidez táctica, ligada a su querido 3-5-2.

CONTE: PROS Y CONTRAS

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Y llegamos a Antonio Conte. Entre los puntos en contra del técnico salentino están sus elevadas exigencias salariales (al menos 8 millones, mientras que Spalletti cobra 5 y para Inzaghi harían falta 6) y su deseo de tener voz en las decisiones del mercado de fichajes. Las exigencias de Conte obligan a un club a reflexionar y a tener en cuenta otros factores que quizá sean tópicos, pero que en el mundo del fútbol ya se han asumido como hechos: con Conte, un proyecto puede durar como máximo dos años; con Conte, la comunicación pública puede ser difícil de gestionar; con Conte, la plantilla debe darlo todo, con el riesgo de acabar agotada.

Por otro lado, están los aspectos positivos, que en el mundo del fútbol también se consideran verdades consolidadas: con Conte se gana el título de Serie A en un plazo de dos años o, en el peor de los casos, se termina segundo (que se lo digan a la Juve, alejada desde hace años de los primeros puestos); con Conte se sientan unas bases que después pueden aprovechar otros entrenadores para seguir ganando (Allegri en la Juve, Inzaghi en el Inter).

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Y, por último, queda un factor que quizá sea el más importante: su vínculo con la Juventus, la identidad. Muchos aficionados de la Juventus se han sentido traicionados tres veces por Conte (cuando dimitió en 2014, cuando eligió al Inter y cuando eligió al Napoli), pero sus palabras en la entrevista con Cronache ya apuntan hacia una reconciliación, y estamos seguros de que bastarían una rueda de prensa y unas cuantas victorias para que todo volviera a su sitio, es decir, para que el excapitán y exlíder volviera a ponerse al frente del mundo Juventus.

LA ELECCIÓN

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En cualquier caso, sería bueno que la Juventus tomara una decisión por unanimidad entre las distintas partes que la componen. No hay duda de que el primero que debe querer el regreso de Conte es John Elkann, el principal impulsor de la renovación de Spalletti. Hasta ahora, los propietarios de la Juve nunca han querido plantearse el regreso de Antonio ni le han perdonado la traición de 2014. El primer paso, por tanto, sería perdonarlo. En segundo lugar, el fichaje de Conte (o la continuidad de Spalletti, o la llegada de Inzaghi) debería contar con el respaldo de todos los directivos: Carnevali, Massara, Ottolini y Chiellini. Lo peor para la Juventus sería elegir al entrenador de la temporada 2027-28 sin que todos estuvieran convencidos.