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Conte amenaza a periodistas italianos por el «entrenamiento de la selección»

A. Conte
SSC Nápoles
Italy
G. Gattuso
Italia

¿Qué ha dicho el entrenador del Nápoles sobre la sucesión de Gattuso?

Antonio Conte reafirmó su compromiso con el Nápoles y desmintió que vaya a asumir la selección italiana tras la salida de Gennaro Gattuso.

Así lo afirmó tras el 1-1 ante Parma en la jornada 32 de la Serie A.

Tras el 1-1 ante el Parma, afirmó en rueda de prensa: «No he aceptado ninguna oferta y me queda un año de contrato con el Nápoles; al final de la temporada hablaré con el presidente».

Y añadió: «Espero que se entienda lo que digo; si se tergiversa, no volveré a hablar».

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Sobre el partido, añadió: «Encajar un gol a los 30 segundos se podía haber evitado; no fue un buen comienzo ante un rival muy compacto en defensa».

Y añadió: «Cuando encajas un gol tan rápido, te das cuenta de que te has complicado la tarea desde el principio, y eso es lo que ha pasado hoy. Hemos corrido mucho, hemos creado numerosas ocasiones, hemos conseguido el empate y también hemos tenido oportunidades de ganar».

El técnico concluyó: «No puedo culpar a los jugadores, todos lo dieron todo, pero el partido terminó en un empate injusto. Es un punto más y ahora debemos centrarnos en clasificarnos para la Liga de Campeones».

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Gabriel Stravizzi marcó para el Parma y Scott McTominay para el Nápoles.

Con este empate, el Nápoles es segundo de la Serie A con 66 puntos, mientras que el Parma suma 36 y es 14.

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