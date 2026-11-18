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Antonio Conte ¿puede volver al banquillo de la Juventus? La respuesta es sí y, esta vez, ha sido el propio técnico salentino quien ha abierto esa posibilidad. Libre después de decidir marcharse del Napoli y de dejar pasar sin luchar la oportunidad del Manchester United, el ex de la Juventus ha abierto la puerta a regresar al banquillo del Allianz Stadium en una entrevista con Cronache di Spogliatoio.

"Un círculo que tarde o temprano habrá que cerrar". Son las palabras que ha empleado el entrenador en el adelanto de la entrevista concedida hoy, que se publicará íntegra el viernes. Una señal de que, también para el exseleccionador, al capítulo de la Juventus le falta algo, quizá un final feliz.

Se abordaron muchos temas: desde su negativa en 2009 por culpa de Diego hasta las dos ocasiones en las que, durante los últimos años, estuvo cerca de volver al banquillo: primero, cuando Agnelli eligió a Sarri en 2019 y, después, cuando Giuntoli apostó por Thiago Motta para un ciclo que terminó apenas un año más tarde. Antonio Conte volverá a la Juventus; solo espera "la oportunidad adecuada". Estas son sus palabras.

"NO HAGO CONCESIONES": "Después del Bari, ya pude convertirme en entrenador de la Juve en 2009. Hablé mucho con Secco; Ranieri estaba en el banquillo. Había muchos delanteros y dije que hacían falta jugadores de banda, pero ellos ficharon a Diego pese a saber perfectamente que yo jugaría con un 4-2-4. Pedían garantías y me invitaron a ir a la final de la Champions entre Barcelona y Manchester United en Roma. Entré en aquella reunión como entrenador de la Juventus. Me dijeron que Diego quería jugar con un 4-3-1-2: cualquier otro entrenador habría dicho que sí, pero yo no hago concesiones. Podría haberlo hecho, aceptar pasar del Bari a la Juventus, pero no soy así. Así que le dije al club: "Si un futbolista tiene que decidir cómo debemos jugar, no soy el entrenador adecuado para vosotros". Salí de aquella reunión sabiendo que no me convertiría en entrenador de la Juventus".

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YA ESTUVO CERCA DE VOLVER DOS VECES: "Lo curioso de mi relación con la Juve es que en el pasado hubo momentos en los que podríamos habernos reencontrado. Ocurrió cuando decidieron fichar a Sarri: yo estaba libre y, de hecho, después me fui al Inter. Y ocurrió por segunda vez cuando estaba libre y Giuntoli decidió fichar a Thiago Motta: yo me fui al Napoli".

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VOLVERÉ CUANDO SE DÉ LA OPORTUNIDAD ADECUADA: "Muchas veces me encuentro con aficionados de la Juventus que me preguntan: "¿Cuándo vuelves?". La respuesta es que volveré cuando se dé la oportunidad, cuando coincidan ciertas circunstancias. Es difícil porque deben coincidir dos condiciones: yo tengo que estar libre y la Juventus debe estar buscando entrenador".

EL CÍRCULO DEBE CERRARSE : "Tarde o temprano tendremos que cerrar ese círculo. No sé si dentro de uno, diez o quince años, pero sé que dejé algo en la Juventus. Sé que no será sencillo, aunque creo que tarde o temprano habrá que cerrar el círculo".