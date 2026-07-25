Contactos secretos y un plan sorpresa: un gigante europeo intenta arrebatar a Bruno Fernandes

El Juventus italiano ha abierto la puerta a las sorpresas en el mercado de fichajes de verano, después de comenzar a explorar la posibilidad de fichar al capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, en una operación que sería una de las más destacadas del mercado si llegara a concretarse. Y pese a la dificultad de la misión, el club italiano ya ha empezado a tantear el entorno del jugador, en un momento en el que el Manchester United continúa trabajando para asegurar su futuro con un nuevo contrato.

El Juventus estudia dar un paso ambicioso para fichar a Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, dentro del plan del entrenador Luciano Spalletti para reforzar la calidad técnica y el liderazgo dentro del equipo.

El centrocampista portugués, de 31 años, es un objetivo ideal para la dirección del club italiano, dada su gran experiencia, además de sus capacidades creativas, su olfato goleador y su personalidad de líder, elementos que el Juventus considera necesarios para recuperar la lucha por los títulos.

Además, la experiencia previa de Bruno Fernandes en la liga italiana con los clubes Novara, Udinese y Sampdoria hace que su adaptación al ambiente del "Calcio" sea menos complicada en comparación con otros jugadores.

Contactos y obstáculos que dificultan la operación

El sitio "CaughtOffside" señaló: "Bruno Fernandes es uno de los más destacados centrocampistas ofensivos cuya posible incorporación estudia Frederic Massara, director deportivo del Juventus, durante el mercado de fichajes de verano".

El informe añadió que los responsables del Juventus ya contactaron con los agentes de Bruno Fernandes para indagar sobre su postura y la posibilidad de completar la operación, en un paso que refleja la seriedad del interés del club italiano por hacerse con sus servicios.

Pese al interés del Juventus, completar la operación parece sumamente difícil desde el punto de vista económico, ya que se espera que el Manchester United pida una cantidad de entre 50 y 75 millones de euros para desprenderse de su capitán.

Asimismo, el enorme salario que percibe Bruno Fernandes representa otro obstáculo para el club italiano, lo que hace que completar la operación resulte complicado en las circunstancias actuales.

Un salario récord y una cláusula de rescisión

Bruno afronta el último año de su contrato con el Manchester United, con la opción del club de ampliarlo por una temporada más.

A pesar de ello, las negociaciones para la firma de un nuevo contrato han logrado un notable avance en los últimos tiempos, y todos los indicios apuntan a que el jugador está cerca de continuar su trayectoria en el estadio de "Old Trafford".

Los responsables del Manchester United siguen confiando en su capacidad para cerrar el asunto de la renovación y mantener al capitán del equipo durante años adicionales.

Según un informe publicado por el diario "The Sun", Bruno Fernandes sigue comprometido con quedarse en el Manchester United, a pesar del interés que despierta en varios clubes.

El informe aclaró que las negociaciones continúan para mejorar las condiciones del contrato de Bruno Fernandes, sin haber alcanzado hasta ahora un acuerdo definitivo.

El jugador percibe actualmente un salario semanal de unas 375.000 libras esterlinas, mientras que su salario aumentaría en caso de firmar el nuevo contrato hasta acercarse a las 400.000 libras esterlinas semanales, convirtiéndose así en el mejor pagado dentro de la plantilla del Manchester United.

El informe también indicó que su contrato incluye una cláusula de rescisión valorada en 56 millones de libras esterlinas, correspondiente a los clubes deseosos de ficharlo desde fuera de Inglaterra.

El escenario más probable

Aunque el seguimiento por parte del Juventus de la situación del jugador parece un paso lógico, el traspaso de Bruno Fernandes a la liga italiana durante el presente verano sigue siendo una posibilidad lejana, especialmente en vista del avance de las negociaciones de renovación con el Manchester United.

El Juventus tendría que aportar una gran contraprestación económica, además de un salario enorme, para convencer a Bruno Fernandes de emprender una nueva experiencia, lo que hace que la operación sea sumamente complicada.

Por su parte, el Manchester United es consciente de la importancia de conservar a su capitán, al ser uno de los elementos más destacados del equipo y el creador de juego más influyente, especialmente en la fase de reconstrucción que atraviesa el club.

Por ello, los responsables del Manchester United buscan cerrar el asunto de la renovación lo antes posible, para evitar cualquier sorpresa que pueda reabrir la puerta a las especulaciones sobre el futuro de la estrella portuguesa, cuya continuidad en "Old Trafford" sigue siendo, según todos los indicios, la opción más probable hasta ahora.