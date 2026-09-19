Contacto establecido: un excompañero quiere seguir a la estrella del BVB a la Bundesliga

Según informa el portal deportivo griego TV Proponitika, hasta tres clubes de la élite del fútbol alemán, RB Leipzig, VfB Stuttgart y TSG Hoffenheim, han puesto sus ojos en Christos Zafeiris, del PAOK Salónica.

Según esta información, el equipo de representantes del jugador de 23 años ya habría establecido los primeros contactos en Alemania y estaría realizando los preparativos correspondientes para el próximo mercado de fichajes de invierno.

El PAOK, donde Zafeiris jugó en su día en el mismo equipo que Konstantelias, nuevo fichaje del BVB, incorporó al centrocampista central apenas en el verano de 2025 procedente del Slavia Praga por la nada despreciable cifra de 10,5 millones de euros y le firmó un contrato hasta 2029.

También por eso, su fichaje en invierno se antoja complicado, más aún teniendo en cuenta que por ahora ni siquiera hay ofertas. Aunque el citado trío de la Bundesliga sigue muy de cerca al internacional griego en 17 ocasiones, todavía no se han dado pasos concretos.

En la presente temporada, Zafeiris ha disputado diez partidos en todas las competiciones con el PAOK, en los que ha participado en dos goles (dos tantos).