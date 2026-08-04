El español Rodri, centrocampista del Manchester City, asestó un duro golpe a los intentos de su club de abrir la puerta a otros equipos para entrar en la puja por su fichaje, ante su clara voluntad de trasladarse al Real Madrid durante el actual periodo de traspasos.

Sergio Valentín, periodista de la emisora española "Marca", escribió a través de su cuenta en la plataforma "X": "El Manchester City intentó empujar a otros clubes a entrar en una competencia por Rodri, pero no lo consiguió".

Añadió que Rodri "cerró la puerta a todas las demás opciones", señalando que el jugador solo quiere trasladarse al Real Madrid, y que existe un acuerdo entre ambas partes sobre el traspaso al club blanco.

Valentín aclaró que el deseo de Rodri de vestir la camiseta del Real Madrid juega a favor del club español, que ahora es capaz de negociar con el Manchester City para llegar al mejor precio posible por la operación, asegurando que el Real Madrid "no dejará escapar a Rodri" y que la operación podría cerrarse por una cantidad que oscila entre los 65 y los 75 millones de euros.



Esto llega en un momento en el que Rodri prefiere regresar a la liga española y jugar con la camiseta del Real Madrid, especialmente tras el gran nivel que ofreció en el Mundial, además de que la operación cuenta con la aprobación de José Mourinho, director técnico del conjunto blanco.

El deseo del centrocampista español parece muy claro, algo que han percibido los clubes interesados en su incorporación, pues equipos como el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich se retiraron del intento de ficharlo, ante su insistencia en trasladarse al Real Madrid.

En cuanto al Barcelona, se limitó a ponerse en contacto con el entorno del jugador sin negociar directamente con el Manchester City, especialmente después de que el club catalán fuera consciente de la prioridad de Rodri, y ello pese a su interés en la situación del jugador tras la lesión de Frenkie de Jong.

El Barcelona afronta una gran dificultad para competir con el Real Madrid por la operación, ante sus otras necesidades durante el mercado de fichajes, además del gran gasto que el club realizó recientemente, lo que hace que desembolsar 75 millones de euros adicionales para fichar a Rodri sea algo complicado.

Por su parte, el Real Madrid parece optimista sobre la posibilidad de cerrar la operación, pero maneja las negociaciones con cautela, ante la firmeza del Manchester City en obtener 75 millones de euros para aceptar la salida del jugador.

El Real Madrid quiere reducir el valor de la operación a unos 60 millones de euros, aunque los indicios actuales apuntan a la posibilidad de cerrarla por una cantidad que oscila entre los 65 y los 75 millones de euros, especialmente ante el deseo decisivo de Rodri de trasladarse al estadio Santiago Bernabéu.

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