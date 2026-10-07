"Creo que este es el paso correcto para mi carrera. Me siento muy cómodo aquí y estoy listo para empezar de inmediato", dijo Alaba, que ha firmado un contrato de un año con el club de la Serie A italiana hasta el próximo verano, durante su presentación oficial este martes.

"La Serie A siempre me ha fascinado. Me he sentido como en casa desde el primer momento", subrayó Alaba, a quien el entrenador alemán del Udinese, Kosta Runjaic, logró convencer para fichar por el conjunto italiano. Además, aseguró que pidió opiniones a destacados excompañeros: "He hablado con amigos y futbolistas que conocen Italia, como Luka (Modric), Marko (Arnautovic) y Franck (Ribery). He tomado esta decisión de forma muy consciente".

Alaba mantiene una estrecha amistad con Ribery después de muchos años juntos en el Bayern de Múnich, y el francés conoce el fútbol italiano por sus etapas en la Fiorentina y la US Salernitana al final de su carrera. Modric, con quien Alaba jugó codo a codo en el Real Madrid, milita entretanto en el AC Milan desde 2025, mientras que Arnautovic, excompañero de Alaba en la selección austríaca, jugó en Italia para el Inter de Milán y el Bolonia.

¿Cuándo debutará David Alaba con el Udinese Calcio?

"Aquí puedo ser, como en otros equipos, un hermano mayor. Siempre soy feliz cuando puedo asumir responsabilidad", explicó Alaba, dejando claro que también quiere ser mentor de los jugadores más jóvenes en Udine gracias a su gran experiencia. Aunque tras el final de su contrato con el Real Madrid a finales de junio estuvo mucho tiempo buscando un nuevo club y no firmó por el Udinese hasta finales de septiembre, Alaba recalcó que puede ayudar de inmediato sobre el terreno de juego.

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Así, el austríaco de 34 años podría incluso debutar en la Serie A el próximo lunes en el partido fuera de casa ante el Torino. Alaba debe estabilizar una defensa del Udinese que ha mostrado debilidad en las últimas fechas: en los cinco partidos de liga disputados hasta ahora esta temporada, el equipo ya ha encajado once goles. Con cuatro puntos, el Udinese es actualmente 13º en la clasificación.