¿Conseguirá Mazraoui subirse al tren de Brasil? La carrera entra en su fase decisiva

Según medios marroquíes, el defensa Nasser Mazraoui habló sobre el esperado duelo entre los Leones del Atlas y Brasil en la primera jornada del Mundial.

Los “Leones del Atlas”, encuadrados en el Grupo C con Brasil, Haití y Escocia, afrontan un reto difícil pero estimulante.

Según el diario marroquí Al-Muntakhab, el jugador se centra en recuperarse de la lesión de hombro sufrida ante Noruega.

Aunque la lesión generó preocupación, los primeros indicios son positivos y hay optimismo sobre su participación en el debut marroquí.

Mezraoui es clave en la selección gracias a su versatilidad defensiva y su capacidad para jugar en varias posiciones. Fue pieza fundamental en el histórico Mundial de Catar 2022.

El cuerpo técnico, liderado por Mohamed Wahbi, confía en su experiencia y en su capacidad para aportar equilibrio defensivo y participar en la creación de juego.

Marruecos debutará ante Brasil el domingo 14 de junio, se medirá a Escocia el 20 y cerrará la fase contra Haití el 25.