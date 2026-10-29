Según informan la Neue Presse y la Hannoversche Allgemeine Zeitung, la salida del director general deportivo Jonas Boldt ya estaría decidida.

Los accionistas y los representantes de la asociación e.V. habrían decidido prescindir de Boldt, contratado apenas en julio, después de que el equipo cayera al 16.º puesto de la segunda división y quedara eliminado de la Copa el miércoles ante el 1. FC Kaiserslautern.

Ya antes del partido de segunda ronda contra los Diablos Rojos había malestar interno en el club de Baja Sajonia, según la Bild. Se hablaba de «grandes dudas internas» sobre Boldt y también de que la continuidad del entrenador Sandro Wagner ya estaba en entredicho.

El miedo al descenso se extiende en el Hannover 96

Wagner sustituyó a mediados de septiembre en el Hannover a Christian Titz, apreciado al menos por los aficionados pese a la crisis deportiva, pero desde entonces no ha ganado ninguno de sus cuatro partidos. El Hannover solo sumó un punto con el exsegundo entrenador de la selección alemana, de 38 años, ante el FC St. Pauli (1-1). En los demás encuentros sufrió derrotas, algunas abultadas, sin marcar ningún gol. La más dolorosa llegó el pasado domingo en el derbi contra el Eintracht Braunschweig (0-2).

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La ausencia de una reacción tras el cambio de entrenador y el propio despido de Titz hicieron que Boldt perdiera muy pronto todo el crédito entre los aficionados del Hannover 96. Ahora, al parecer, también la dirección deportiva del club de segunda división le da la espalda. Los fichajes realizados por Boldt, como Marcel Hartel, Emir Sahiti o el portero Pascal Loretz, no han convencido en absoluto hasta la fecha. Además, una breve escapada de Boldt justo antes del derbi no habría sentado nada bien al consejo de supervisión.

Mientras tanto, en Hannover crece el temor a compartir el humillante destino del Fortuna Düsseldorf de la temporada pasada y a disputar el resto de la campaña no por el regreso a la Bundesliga, sino por la permanencia. Una declaración del principal dirigente del club, Martin Kind, a la Bild durante la semana refleja ese miedo: «No podemos descender. Entonces habría trabajado 30 años en vano. No puedo aceptarlo».

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Hannover 96: ¿Será despedido también Sandro Wagner?

El despido de Boldt también podría tener consecuencias delicadas para el entrenador Wagner. Al menos, el destino de ambos parece estar estrechamente ligado. Pese a que los resultados siguen sin llegar, Boldt mostró públicamente su respaldo a Wagner en la NDR. «Mientras yo esté aquí, desde luego», respondió el directivo cuando le preguntaron si quería seguir apostando por Wagner.

Sin embargo, ante la aparente inminencia de la salida de Boldt, la continuidad de Sandro Wagner también podría quedar en entredicho. Ambos habían mostrado unidad durante la crisis y, de forma polémica, habían atribuido la responsabilidad precisamente al predecesor de Wagner, Titz, y al caos vivido en la temporada pasada.

«Se nota que falta esa soltura. Que el año pasado algo se rompió en cierta medida», dijo Wagner recientemente tras la derrota en el derbi de Braunschweig. Boldt se pronunció en términos similares: «El problema existe, en principio, desde marzo: el club ha ganado muy pocos partidos y, en ocasiones, se ha encontrado sin dirección. Llegué aquí y me encontré con un equipo que no tenía nada de confianza en sí mismo. Estamos trabajando en ello. Hay que ponerse manos a la obra; queda un largo camino».

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Caos en el Hannover 96: ¿Qué ha pasado?

El Hannover luchó durante buena parte de la temporada pasada por el ascenso con Titz, pero desde marzo solo ganó tres de diez partidos de liga (una derrota y seis empates) y vio cómo Elversberg, Schalke y Paderborn terminaban por delante. La crisis deportiva coincidió con un nuevo episodio de caos en la cúpula del club. Tras la marcha del director deportivo Marcus Mann al RB Salzburg a principios de año, Jörg Schmadtke volvió a tomar las riendas del Hannover después de su primera etapa, de 2009 a 2013, pero en marzo, apenas tres meses después, renunció de nuevo de forma totalmente inesperada.

La Hannoversche Allgemeine Zeitung informó entonces de que Schmadtke y varios jugadores del Hannover 96 ya eran muy críticos con Titz, entrenador por aquel entonces, y de que Schmadtke ya había planeado su destitución. Además, Schmadtke habría mantenido una fuerte disputa con el accionista del club Gregor Baum por el aumento del presupuesto para personal que reclamaba.

La cuestión de Titz quedó rápidamente zanjada con la llegada de Boldt al Hannover. Sin embargo, Sandro Wagner, su «carta ganadora», corre ahora el riesgo de volver a fracasar en un puesto exigente de primer entrenador fuera de la Regionalliga Bayern y del Unterhaching. Wagner había dejado en el verano de 2025 su puesto como segundo entrenador del seleccionador Julian Nagelsmann, donde había desempeñado una buena labor, para emprender su primera etapa como primer entrenador en la Bundesliga.

Pero su etapa en el FC Augsburg terminó tras solo 14 partidos oficiales (0,93 puntos por partido). Y ahora, ante la aparente inminencia de la salida de Boldt, parece más dudoso que nunca que Wagner llegue a dirigir esa misma cantidad de partidos desde el banquillo del Hannover 96.

El próximo domingo, el equipo de Baja Sajonia afrontará en casa otro partido decisivo: un duelo entre equipos en crisis contra el Dynamo Dresden. El Dynamo ocupa el 15.º puesto, igualado a puntos y goles con el Hannover (8), pero, a diferencia del Hannover 96, ganó confianza entre semana con su victoria sobre el Schalke 04, de la Bundesliga, en la Copa de Alemania.