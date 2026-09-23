¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Daniel Buse
Traducido por

«Conozco a más jugadores que Xavi»: Jürgen Klopp lanza una pulla antes del duelo de la Nations League contra el seleccionador de Holanda

Alemania
J. Klopp
Holanda vs Alemania
Holanda
UEFA Nations League A

El seleccionador nacional Jürgen Klopp se permitió una pulla contra el técnico de Oranje, Xavi, antes del duelo de la Liga de Naciones ante Países Bajos.

"Conozco personalmente a más jugadores de Holanda que Xavi", dijo antes del partido de la Liga de Naciones que se disputa el jueves en Ámsterdam (20:45 horas) en una improvisada rueda de prensa. "No sé si eso es una ventaja. Pero no deja de ser un hecho", afirmó con una amplia sonrisa.

La leyenda del Barcelona Xavi se había hecho cargo de Oranje este verano tras el Mundial, que también fue mal para Países Bajos, en sustitución de Ronald Koeman, que había dimitido. Países Bajos, al igual que Alemania contra Paraguay, ya había caído en dieciseisavos de final en la tanda de penaltis; el rival fue Marruecos.

Klopp asumió el cargo de seleccionador en sustitución de Julian Nagelsmann, que puso su puesto a disposición tras la eliminación en el torneo. El partido como visitante en Ámsterdam será ahora la primera aparición bajo la dirección de Klopp. El técnico aludió con sus palabras a su etapa en Liverpool: allí entrenó a los Reds entre 2015 y 2024.

¿Qué exjugadores de Jürgen Klopp están en la convocatoria de Holanda?

De aquellos años, Klopp todavía conoce al jefe de la defensa Virgil van Dijk, al recuperador Ryan Gravenberch y al extremo Cody Gakpo, que están en la nueva convocatoria de Xavi. Sin embargo, Klopp no veía que eso le ayudara en la preparación del partido: "Ni siquiera sabemos qué hace el rival", admitió, ya que al fin y al cabo también será la primera aparición de Xavi tras su llegada al cargo.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google