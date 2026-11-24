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Kevin De Bruyne regresa al Etihad con el Nápoles y asegura que conocer bien a Enzo Maresca permite al equipo italiano tener un plan claro para poner en apuros al Manchester City. Antes del duelo de Champions League del martes, el centrocampista belga explicó cómo pretende el Nápoles superar el planteamiento de su antiguo club.

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De Bruyne se apoya en lo que sabe de Maresca

Kevin De Bruyne regresa el martes al Etihad por segunda vez como jugador del Nápoles. El centrocampista asegura que conocer bien a Enzo Maresca y al Manchester City permite a su equipo llegar bien preparado al duelo de Champions League. Tras pasar una década en Manchester, cree que el Nápoles puede poner a prueba a un City que ocupa la séptima posición de la fase liga con nueve puntos.

«Jugamos contra un equipo que conozco bien y mañana tendremos que ser sólidos y valientes», dijo De Bruyne. «Sé qué tipo de partido debemos esperar. Conozco a Enzo Maresca y sé cómo le gusta jugar. Será un partido difícil, pero podemos plantarles cara».

El plan de pases del Nápoles para superar al City

Con el Nápoles en el puesto 27, con tres puntos tras sus derrotas ante el Arsenal, el Villarreal y el Porto, De Bruyne reveló los movimientos concretos que el equipo de Massimiliano Allegri ha ensayado para superar el planteamiento del Manchester City. Además de avanzar conduciendo el balón, el Nápoles pretende aprovechar las líneas de pase y enviar balones a la espalda de la defensa.

«Me gusta avanzar con el balón y espero que podamos hacerlo mañana, pero también hemos trabajado otras formas de encontrar líneas de pase y jugar balones por encima de ellos», explicó De Bruyne. «Jugamos contra un equipo que conozco bien. Sé qué tipo de partido nos espera. Conozco a Enzo Maresca y estoy familiarizado con su manera de entender el juego. Será un partido difícil, pero daremos lo mejor de nosotros».

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Dinámicas y listas de bajas diferentes en el Etihad

Se espera que De Bruyne juegue por detrás de Rasmus Hojlund mientras el Nápoles afronta una larga lista de bajas. Entre ellas están las de los habituales Stanislav Lobotka, Alessandro Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo y Alex Meret, lesionados, además del defensa Rafa Marin, sancionado. David Neres vuelve a la convocatoria tras perderse los partidos disputados desde el 13 de octubre, mientras que el Nápoles puso fin el sábado a una racha de tres encuentros sin ganar al vencer 1-0 al Torino.

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El Manchester City llega al partido del martes tras cuatro jornadas de Premier League sin ganar: empató 1-1 con el Fulham después de perder ante el Aston Villa, el Brighton y el Nottingham Forest. Aun así, el equipo de Maresca ha ganado siete de sus diez partidos en casa esta temporada y derrotó 2-0 al Nápoles en el Etihad en septiembre de 2025.

Mucho en juego en la fase liga

El Nápoles ha perdido cinco de sus últimos siete partidos fuera de casa en todas las competiciones y ha caído en sus tres enfrentamientos más recientes con el Manchester City. Eso aumenta la presión sobre De Bruyne para ejecutar el plan táctico en Manchester.

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Una victoria el martes acercaría al Nápoles a los puestos de play-off antes de su próximo compromiso europeo contra el Brujas, mientras que el City busca afianzar su posición entre los ocho primeros, que da acceso directo a octavos de final.