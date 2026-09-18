Mike Verweij cree que el NEC haría bien en trabajar en la llegada de Mitchel Bakker. El periodista de De Telegraaf menciona al carrilero libre como posible refuerzo tras la dolorosa derrota por 5-0 del conjunto de Nimega en su visita a la Juventus.

El NEC vivió el jueves por la noche una velada europea sin opciones en Turín. El equipo de Dick Schreuder intentó, como de costumbre, jugar con mucho atrevimiento y presión hacia adelante, pero dejó enormes espacios atrás y ya se marchó al descanso con una desventaja de 3-0.

Sobre todo en el lado izquierdo de la defensa, los problemas son actualmente grandes. Almugera Kabar está siendo duramente cuestionado tras su actuación contra la Juventus, mientras que Deveron Fonville y Ahmetcan Kaplan están lesionados.

Schreuder se quejó al término del partido por la falta de opciones en esa posición. «¿Por qué sigo alineando a Kabar? Porque no tengo otra cosa», dijo el técnico con total dureza. «Ese chico acaba de llegar y tendrá que jugar. Kabar lo está pasando mal. Todos lo vemos».

Verweij cree que precisamente por eso el NEC debe fijarse en Bakker. «No hace falta descartar del todo a Kabar», dice en Kick-off de De Telegraaf. «Creo que tiene veinte años y juega por primera vez en un escenario así, además en una forma de jugar muy nueva para él. Pero tiene que mejorar mucho y, en ese sentido, tengo un consejo para el NEC: Mitchel Bakker».

Bakker está libre desde principios de septiembre, después de que su contrato con el Atalanta fuera rescindido de mutuo acuerdo. «Ha rescindido su contrato», continúa Verweij. «Si puedes incorporarlo gratis, puede ser interesante, porque si no, también podría ponerse muy desagradable en la liga».

El Bakker, de 26 años, estaba bajo contrato con el Atalanta desde 2023, cuando el club lo fichó procedente del Bayer Leverkusen. En la temporada 2024/25 fue cedido al Lille, donde marcó cuatro goles y dio tres asistencias en 35 partidos, mientras que la pasada temporada solo disputó un encuentro con el Atalanta por culpa de las lesiones.

Valentijn Driessen también ve con buenos ojos la sugerencia de Verweij. «Bakker ha tenido etapas bastante buenas, eso sí que podría ser interesante», afirmó el jefe de fútbol.