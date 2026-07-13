Conmoción para los ingleses: Argentina sigue invicta en semifinales del Mundial

La historia indica que Argentina llegará a la final del Mundial 2026 tras enfrentar a Inglaterra el miércoles en semifinales.

Argentina venció 3-1 a Suiza tras prórroga, e Inglaterra batió 2-1 a Noruega.

El duelo se disputará en el estadio de Atlanta (Estados Unidos), y el ganador avanzará a la final contra el vencedor del Francia-España de este martes.

En su historia, la Albiceleste nunca perdió en semifinales y busca mantener su dominio ante los ingleses.

Ha jugado cinco semifinales y en todas llegó a la final; en 1978 accedió directamente por el formato del torneo.

En 1930 venció a Estados Unidos 6-1 en semis, aunque luego perdió la final contra Uruguay.

En 1986 venció a Bélgica (2-0) y luego batió a Alemania Occidental en la final.

En 1990 eliminó a Italia en penaltis y perdió la final ante Alemania.

En 2014 venció a Holanda en penaltis en semis, pero perdió la final ante Alemania.

En 2022 venció a Croacia (3-0) y luego batió a Francia en la final.