Conmoción mundialista: el trío del Real Madrid cumple el deseo de Mourinho

La segunda etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid arrancará el 13 de julio con las pruebas médicas previas a la primera sesión de entrenamiento en Valdebebas.

Tras dos temporadas sin títulos, la pretemporada será clave para consolidar las ideas del técnico y preparar el curso siguiente.

Para ello necesita que sus jugadores clave regresen cuanto antes y empezar a trabajar con el núcleo del equipo.

En su segunda entrevista, concedida al pódcast «Beast Mode On», declaró: «Sinceramente, espero que los jugadores del Real Madrid pierdan en el Mundial para que se vayan de vacaciones y regresen a la pretemporada lo antes posible».

El diario «AS» destaca que su deseo ya se cumplió: el turco Arda Güler, el uruguayo Fede Valverde y el alemán Antonio Rüdiger quedaron eliminados y podrán sumarse a la pretemporada desde el inicio.

No obstante, la mayoría de los madridistas aún en Qatar sigue en liza: Jude Bellingham, Vinicius, Endrick, el trío francés Mbappé, Konaté y Tchouaméni, el español Cucurella, el marroquí Díaz, el portugués Bernardo Silva y el belga Courtois.

Su permanencia en el torneo retrasará su regreso a la pretemporada, pero todos han brillado en el Mundial, así que ahora Mourinho debe sacarles el mismo rendimiento en el Real Madrid.