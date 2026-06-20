Conmoción entre los compañeros de Messi... Scaloni, en apuros antes del partido contra Austria

La selección argentina, vigente campeona, afronta con un contratiempo su partido del lunes contra Austria, válido por la segunda jornada del Mundial 2026: el defensa Gonzalo Montiel se pierde el encuentro por lesión.

Según Foot Mercato, el jugador de 29 años sufre una distensión en los isquiotibiales que le impedirá jugar y complicará los planes del técnico Lionel Scaloni.

Podría reaparecer ante Jordania en la última jornada para ganar ritmo de cara a la fase eliminatoria.

No obstante, el cuerpo técnico y médico evalúa marginarlo también de ese encuentro para evitar recaídas que lo marginen de la etapa eliminatoria.

El cuerpo médico de la Albiceleste evaluará su evolución diaria y decidirá si juega ante Jordania.

Montiel jugó en el debut de Argentina, pero sintió molestias en la rodilla en los últimos entrenamientos. Las pruebas confirmaron la lesión.