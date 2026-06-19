Conmoción en la selección de Marruecos antes del partido contra Escocia: se confirma el juicio a Hakimi por presunta violación

El Tribunal de Apelación de Versalles confirmó que el marroquí Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación, un proceso abierto desde 2023.

La decisión llega mientras el lateral del París Saint-Germain disputa el Mundial 2026 con Marruecos y se prepara para liderar a los «Leones del Atlas» ante Escocia en la segunda jornada.

Hakimi ya jugó en el empate ante Brasil en la primera jornada.

El tribunal de apelación rechazó la solicitud del defensa.

El jugador compareció en mayo ante el Tribunal de Apelación para pedir la anulación de la decisión de febrero que lo enviaba al Tribunal Penal Regional de Hauts-de-Seine.

El tribunal rechazó sus argumentos y confirmó la continuación del proceso, por lo que el jugador deberá comparecer ante el tribunal en los próximos meses, según informó la cadena francesa RMC.

Tras la decisión, su abogada, Fanny Coulain, mostró decepción al considerar que la investigación contenía elementos favorables a su cliente y apuntó a «contradicciones» en las declaraciones de la denunciante.

El caso se remonta a 2023.

En febrero de 2023, una joven denunció a la policía francesa que, tras conocer al jugador en Instagram y visitar su domicilio, había sufrido un abuso sexual por su parte.

Según su versión, lo que ocurrió no fue consentido.

Hakimi ha negado las acusaciones desde el principio, asegurando que todo fue consentido.

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Dos versiones contradictorias

Su defensa cuestiona la versión de la denunciante, a la que acusa de buscar un beneficio económico, y se apoya en mensajes y conversaciones aportados durante la instrucción.

La denunciante, en cambio, se mantiene firme y asegura que no tiene motivo para inventar la historia, y que lo que más le molesta es la enorme cobertura mediática.

Mbappé podría declarar

En el juicio declararán varios testigos, entre ellos Kylian Mbappé, amigo íntimo de Hakimi.

Mbappé ya declaró dos veces durante la instrucción: relató las conversaciones que mantuvo con Hakimi la noche de los hechos y afirmó que el marroquí le dijo no haber percibido rechazo alguno por parte de la joven.

Se espera que el caso se resuelva en los próximos meses ante el Tribunal Penal, tras confirmarse la decisión de juicio por la Corte de Apelación.