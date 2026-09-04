Conmoción en Argentina: el nombre de Agüero aparece en una investigación sobre tráfico de cocaína y blanqueo de capitales

El nombre del exastro argentino Sergio "Kun" Agüero ha entrado en una investigación judicial en Argentina sobre una organización acusada de narcotráfico internacional y lavado de dinero, después de que los documentos de la investigación revelaran intentos por parte de individuos sospechosos de pertenecer a la banda de aprovechar la imagen del jugador y su fama mundial en un proyecto comercial.

Según lo recogido en la investigación supervisada por el juez Pablo Yadarola, Agüero no está imputado en la causa, pero individuos de la organización, de la que se cree que tiene ramificaciones internacionales, buscaron vincular un proyecto de plataforma de entradas con la imagen del exdelantero, en el marco de movimientos comerciales que actualmente están bajo examen judicial.

Los mensajes y archivos extraídos de teléfonos incautados por las autoridades revelaron negociaciones para lanzar la marca "Krü Tickets", vinculada a una organización de deportes electrónicos fundada por Agüero, en medio de los esfuerzos de individuos del grupo por aprovechar su nombre y su fama en el desarrollo del proyecto.

Según la investigación, se sospecha que el grupo está vinculado al contrabando de cocaína desde Bolivia y al contrabando de drogas sintéticas desde España, mientras que fueron detenidas varias personas, entre ellas Pibot Álvarez, quien inició una huelga de hambre tras su arresto.

Las negociaciones con Agüero

La causa incluye mensajes entre personas que las autoridades afirman están vinculadas a la organización, entre ellas Diego Francisco Anzalone, Bono Osiel Di Carlucci, Raúl Omar "Brujo" Manzoni y Álvarez, y algunas de sus actividades se realizaban en una sede ubicada en la calle Ricardo Bocchini, en la ciudad de Avellaneda, cerca del estadio de Independiente.

Uno de los mensajes incluidos en el expediente de la causa se remonta al 30 de enero de 2026, cuando Anzalone habló con Di Carlucci sobre su esperanza de alcanzar pronto un acuerdo con Agüero respecto a la plataforma de entradas.

Semanas después, otras conversaciones abordaron la posibilidad de gestionar el proyecto a través de varias empresas, una de ellas vinculada a una persona a la que los investigadores describieron como un presunto distribuidor de drogas, mientras que la otra apuntaba al proyecto relacionado con Agüero.

Los mensajes también hicieron referencia a un viaje a México con el objetivo de impulsar las negociaciones comerciales, antes de que Anzalone informara a sus intermediarios el 22 de abril de que se había reunido con Agüero en persona y de que el acuerdo estaba, según lo recogido en las conversaciones, en sus etapas finales.

Las investigaciones revelaron asimismo un intento de reunir alrededor de 10.000 euros de posibles inversores, ya que los documentos indican que Anzalone buscaba conseguir la suma para que Agüero no tuviera que contribuir al capital inicial del proyecto.

Todos estos hechos permanecen bajo investigación judicial, mientras que la información recogida en el expediente no señala la formulación de ninguna acusación contra el propio Agüero.