La lesión siguió persiguiendo a Salem Al-Dawsari, capitán del Al-Hilal, después de golpearle de nuevo pocas horas antes de disputar el esperado Clásico contra el eterno rival Al-Ittihad.

El Al-Hilal recibe a su rival Al-Ittihad hoy sábado en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

A menos de 24 horas del encuentro, el Al-Hilal anunció la ausencia de Salem Al-Dawsari en los entrenamientos colectivos que el equipo realizó la tarde del viernes, de cara al Clásico.

El "Zaeem" aclaró, en un mensaje publicado en su cuenta oficial en "X", que Al-Dawsari acudió a la clínica médica del Centro Deportivo Al-Majdiah debido a que sentía dolores en la articulación del pie.

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El "Tornado" está ausente del Al-Hilal desde el inicio de la presente temporada, debido a que se sometió a una operación quirúrgica tras participar con la selección de Arabia Saudita en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

No obstante, el capitán del Al-Hilal regresó a los entrenamientos colectivos desde el pasado jueves y estaba cerca de participar en el partido ante el Al-Ittihad, ya fuera como titular o en el banquillo, según reveló su entrenador italiano Simone Inzaghi.

Sin embargo, la nueva lesión podría significar la ausencia total de Salem Al-Dawsari en el Clásico, sobre todo porque no ha participado en ningún otro partido desde el inicio de la temporada.

Además de Salem Al-Dawsari, las dudas rodean al centrocampista serbio Sergej Milinković-Savić, ya que solo participó en la primera parte de los entrenamientos colectivos del Al-Hilal la tarde del viernes, antes de completar su programa de recuperación.

En cambio, el Al-Hilal recuperó los servicios del lateral francés Theo Hernández y del defensa saudí Ali Lajami, que participaron en los entrenamientos colectivos que el equipo realizó la tarde del viernes.

La dupla estaba ausente del "Zaeem" desde la victoria sobre el Al-Ahli por tres goles a cero, a comienzos del pasado mes de septiembre, en la tercera jornada de la Roshn Saudi League.

El Al-Hilal afronta el Clásico ante el Al-Ittihad buscando lograr una victoria con la que recupere el liderato de la tabla de la liga saudí, ya que ocupa el tercer puesto con 18 puntos, a solo un punto del Al-Qadsiah y el Al-Nassr, que han disputado un partido más.