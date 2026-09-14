Conmoción en Al Hilal: la lesión aplaza el debut de Watkins en la Champions de Asia

La afición del Al-Hilal recibió una noticia impactante antes de disputar su primer partido en la Liga de Campeones de Asia de la Élite ante el Al-Gharafa catarí, tras confirmarse la ausencia del delantero inglés Ollie Watkins.

El Al-Hilal recibirá al Al-Gharafa mañana martes en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la primera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Y a 24 horas del duelo asiático, el Al-Hilal anunció la ausencia de Watkins en la última sesión de entrenamiento que disputó el equipo hoy lunes, de cara a la preparación del partido.

El Al-Hilal señaló, en un mensaje a través de su cuenta oficial en la red social "X", que el delantero inglés se sometió a una sesión de tratamiento en la clínica médica del centro deportivo de Al-Majidiyah, debido a que sentía dolores en la zona lumbar.

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De este modo, se confirma la ausencia de Watkins en el primer partido del Al-Hilal en la presente edición de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, por lo que el francés Mohamed Kader Meïté es el gran candidato para liderar el ataque del equipo ante el Al-Gharafa.

La ausencia del delantero inglés representa un duro golpe para el Al-Hilal, sobre todo porque brilló con fuerza desde su llegada al equipo durante el pasado mercado de fichajes estival procedente del Aston Villa, donde participó en 4 partidos, en los que marcó 3 goles y dio dos asistencias.

Cabe recordar que el Al-Hilal se despidió de la pasada edición de la Liga de Campeones de Asia de la Élite en los cuartos de final, tras la derrota ante el Al-Sadd catarí en la tanda de penaltis, si bien sigue siendo el equipo más laureado del torneo en la historia, con 4 títulos.