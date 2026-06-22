Conmoción: el fichaje más esperado del Real Madrid se pierde el Mundial por una grave lesión

La selección alemana sufrió un golpe en el Mundial 2026: su defensa Nico Schlotterbeck se perderá el torneo por una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo.

Schlotterbeck, objetivo del Real Madrid, estará de baja al menos ocho semanas, según las pruebas médicas de la concentración de la «Mannschaft».

El defensa del Borussia Dortmund se lesionó a los 13 minutos del partido contra Costa de Marfil, que Alemania ganó 2-1. Pese al dolor, terminó la primera parte.

Al inicio del segundo tiempo, el jugador de 24 años pidió el cambio debido al aumento de la hinchazón, y el diario alemán Bild confirmó que un segundo examen reveló la gravedad de la lesión, por lo que se anunció oficialmente su salida del torneo.

Su baja no solo debilita a Alemania, sino que complica los planes del Real Madrid, que le seguía de cerca para reforzar su defensa.

La baja complica los planes del seleccionador, Julian Nagelsmann, que pierde a uno de sus pilares defensivos. Todo indica que Antonio Rüdiger, defensa del Real Madrid, liderará la zaga junto a Jonathan Tah en los próximos encuentros.

Rüdiger ya lo reemplazó ante Costa de Marfil y se espera que lideren la defensa en las rondas decisivas.

La lesión priva a Alemania de un defensa clave y preocupa al Real Madrid, que seguía de cerca al jugador para ficharlo.