El mercado de fichajes veraniego en el fútbol marroquí está siendo escenario de una intensa competencia entre los dos grandes de Casablanca, el Raja y el Wydad, con ambos clubes tratando de reforzar sus filas de cara a la nueva temporada. Entre la carrera por cerrar traspasos y las gestiones para retener a los pilares del equipo, las negociaciones en el seno de ambos clubes avanzan a un ritmo acelerado, a la espera de lo que depararán los próximos días.

La directiva del Raja ha entrado en una carrera contra el tiempo para cerrar uno de los fichajes más destacados del actual mercado veraniego. El portal marroquí "Le360 Sport" reveló que la directiva de los "Águilas Verdes" ha presentado una nueva oferta a la directiva del Union Touarga con el fin de hacerse con los servicios del jugador Younes Dahmani.

La misma fuente aclaró que el Raja busca cerrar el traspaso lo antes posible, especialmente ante el gran interés que despierta Dahmani en varios clubes marroquíes, encabezados por el eterno rival, el Wydad Athletic.

Younes Dahmani es uno de los jugadores más destacados que brillaron con el Union Touarga la temporada pasada, tras ofrecer un rendimiento sobresaliente que lo convirtió en objetivo de varios clubes durante el mercado de fichajes veraniego.

El Wydad, cerca de arrebatar a Anas El Mehraoui

Por su parte, el Wydad continúa con sus gestiones para reforzar sus filas con nuevos elementos, y está cerca de cerrar un nuevo fichaje durante el mercado veraniego.

Fuentes revelaron que la directiva del club rojo ha entrado en negociaciones avanzadas con el jugador Anas El Mehraoui y su club ruso, el Akhmat Grozny, con el objetivo de alcanzar un acuerdo para su incorporación a las filas del equipo en el próximo periodo.

Las fuentes añadieron que El Mehraoui también cuenta con el interés del Raja Athletic, aunque el Wydad parece el más cerca de cerrar el fichaje en estos momentos.

El Wydad confía en la experiencia de El Mehraoui y en su buen conocimiento del ambiente de la liga profesional marroquí para aportar el plus técnico requerido durante la próxima temporada.

El Asri, contra el tiempo para renovar los contratos de los pilares

En un contexto relacionado, Ibrahim El Asri, presidente del Wydad Athletic, prosigue sus esfuerzos para retener a los pilares del equipo antes del inicio de la nueva temporada.

Fuentes confirmaron que El Asri ha entrado en negociaciones avanzadas tanto con El Mehdi Benabid como con Mohamed Moufid, en un intento por convencerlos de renovar sus contratos y continuar con el equipo.

Las fuentes añadieron que la directiva del Wydad presentó una nueva oferta a los jugadores, movida por su deseo de mantener la estabilidad técnica del equipo y reforzar sus filas antes del comienzo de la temporada. Se espera que ambos jugadores definan su postura definitiva en los próximos días, en medio de la continuidad de las negociaciones entre las dos partes.

Las mismas fuentes señalaron que El Asri se enfrenta a una serie de expedientes complicados heredados de la etapa anterior, después de que varios jugadores del equipo recurrieran a la comisión de conflictos para reclamar sus derechos económicos o buscar la rescisión unilateral de sus contratos, lo que aumenta la complejidad del panorama en el club antes del cierre del mercado de fichajes.