El conflicto entre Agustín Almendra y Sebastián Battaglia: por qué se pelearon y qué pasará con el jugador

Los días de Agustín Almendra como jugador de Boca parecen estar contados, luego de una nueva pelea del jugador con Sebastián Battaglia. Este lunes, en la previa del debut del Xeneize en la Copa Argentina frente a Central Córdoba de Rosario, el DT echó al mediocampista del entrenamiento luego de una fuerte discusión frente a todo el plantel, no lo concentrará para el partido contra el Charrúa y todo apunta a que no volverá a tenerlo en cuenta en el corto ni el mediano plazo.

La relación entre futbolista y entrenador viene tensa desde hace un tiempo, especialmente a partir de un encontronazo que tuvieron en enero durante la pretemporada, cuando el volante se quejó porque el técnico le pedía que jugara por derecha cuando él prefiere recostarse sobre la izquierda y el DT decidió dejarlo afuera del primer amistoso del año. Y si bien en aquel momento ambos intentaron bajarle el tono al asunto en declaraciones públicas, lo cierto es que la situación hizo mella en la relación entre ambos y dejó a Almendra muy retrasado en la consideración: en las primeras cuatro fechas de la Copa de la Liga Profesional, apenas ingresó en dos partidos -entre los que suma sólo 10 minutos de juego- y contra Independiente no fue ni siquiera al banco.

¿Qué pasó entre Battaglia y Almendra en el entrenamiento de Boca?

La mañana de este 28 de febrero había comenzado fastidiosa para el mediocampista luego de que, después de quedarse afuera de los suplentes en el partido del sábado frente al Rojo, el técnico tampoco lo incluyera en el equipo que probó para el duelo del miércoles contra Central Córdoba en el Mario Kempes y lo mandara a jugar para un combinado con muchos juveniles.

Según trascendió, tras una acción de juego, el volante se enojó con un compañero, el entrenador intervino para calmar la situación y Almendra le respondió en malos términos enfrente de todo el plantel. La charla escaló en temperatura y el DT finalmente decidió expulsarlo antes de tiempo de la práctica.

¿Qué sanción tendrá Almendra tras el incidente?

Por el momento, desde Boca no hubo ninguna comunicación respecto a la situación del jugador, pero todo apunta a que no volverá a ponerse la azul y oro, por varios factores: no sólo su relación con el técnico está completamente rota, sino que sus compañeros también parecen haberle dado la espalda y en la dirigencia comienzan a cansarse de un futbolista que trajo demasiados problemas en el último tiempo.

Previo a sus cruces con el DT, Almendra había protagonizado un incidente con la directiva en octubre de 2020, cuando decidió dejar de entrenarse con el plantel de manera unilateral en busca de intentar forzar una transferencia y llegó a estar 15 meses sin jugar un partido oficial. Por eso, los días del mediocampista en Boca parecen estar contados y su salida se dará más temprano que tarde.