En confirmación de lo que Kooora había revelado recientemente, el club Al-Hazem anunció el fichaje de un antiguo objetivo del Al-Ahly egipcio, con el fin de suceder a su exdelantero sirio Omar Al-Soma durante la próxima temporada.

El club Al-Hazem publicó un vídeo, a través de su cuenta oficial en la red social "X", en el que anunció el fichaje del congoleño Afimico Pululu, exdelantero del Jagiellonia Białystok polaco, en una operación de traspaso libre.

Kooora ya había confirmado, el pasado 18 de julio, que Pululu se sometió a las pruebas médicas en Túnez, con el fin de incorporarse al club Al-Hazem durante el actual periodo de fichajes de verano.

El delantero congoleño será el sustituto del sirio Omar Al-Soma, que abandonó el Al-Hazem tras el final de la pasada temporada, después de una única temporada que pasó con el equipo, en la que marcó 9 goles y dio una asistencia en 26 partidos.

Pululu ofreció actuaciones destacadas con su equipo polaco la pasada temporada, marcando 21 goles y dando 8 asistencias en 47 partidos en las distintas competiciones.

El nivel más sobresaliente del jugador de 27 años llegó en la temporada anterior a la pasada, la 2024-2025, cuando obtuvo el título de máximo goleador de la Conference League con un registro de 8 goles.

Las actuaciones de Pululu llevaron al Al-Ahly egipcio a negociar con él, con el fin de incorporarlo durante el pasado periodo de fichajes de invierno, según revelaron varios informes de prensa, aunque la operación finalmente no se concretó.

Pululu tiene 27 años y comenzó su carrera profesional con el club suizo Basilea, donde fue ascendido al primer equipo en 2019, antes de trasladarse al Greuther Fürth alemán en 2022, y de ahí al campeón de Polonia al año siguiente.

A lo largo de 3 años, Pululu participó con el Jagiellonia Białystok en 134 partidos, en los que marcó 56 goles y ofreció además 17 asistencias, gracias a su capacidad para jugar también como extremo.