Confirmado: revelan la identidad del nuevo entrenador de Italia

La Federación Italiana de Fútbol ha decidido la identidad del nuevo entrenador de la Azzurra para el próximo periodo.

Según Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, Roberto Mancini, de 61 años, está a las puertas de regresar al mando de la selección de Italia, después de haber aceptado asumir la tarea de nuevo tras el fracaso de las negociaciones con Andrea Pirlo y Pep Guardiola.

La selección de Italia busca un nuevo entrenador desde la dimisión de Gennaro Gattuso de su cargo el pasado abril.

Fabrizio Romano informó de que Mancini, de 61 años, aceptó el sorprendente regreso al mando de la selección de su país, después de que la Federación Italiana se enfrentara a varios obstáculos durante la búsqueda de un nuevo entrenador.

El exentrenador del Manchester City, campeón de la Premier League, ya había dirigido a la selección de Italia durante cinco años.

Mancini condujo a la selección de Italia a la conquista del título de la Eurocopa 2020, tras vencer a Inglaterra en los penaltis en una final emocionante.





Tras su salida del banquillo de la selección de Italia, Mancini asumió la dirección de la selección de Arabia Saudí y, después, del club Al Sadd.

Mancini abandonó la dirección del campeón de la Liga de Estrellas de Catar el mes pasado, lo que dio a la selección de Italia la oportunidad de moverse para contratarlo.

La búsqueda de la selección de Italia de un sucesor de Gattuso vivió un giro inesperado ayer.

Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, se negó a dar luz verde al nombramiento de Pirlo, después de que saliera a la luz su relación como embajador de una marca comercial perteneciente a una empresa rusa de apuestas.

Este cambio inesperado en la decisión provocó la dimisión del director técnico Paolo Maldini y del asesor Leonardo, solo 16 días después de asumir sus cargos.

La selección de Italia también fracasó en su intento de convencer a Pep Guardiola de asumir la tarea, después de mantener conversaciones con él la semana pasada.