"Said El Mala no es jugador del Borussia Dortmund y tampoco lo será este verano. En los últimos días hemos mantenido conversaciones abiertas con los responsables del 1. FC Köln, que, sin embargo, rechazaron nuestra última oferta. El Borussia Dortmund no presentará ninguna oferta más y no seguirá adelante con el fichaje del jugador", dijo Ricken.

Las negociaciones entre Dortmund y Köln se habían prolongado durante semanas. Según los medios, el BVB ya fracasó con varias ofertas y, de acuerdo con esas informaciones, el club renano se mantiene firme en su exigencia de 50 millones de euros por el traspaso.

El Mala acababa de renovar en julio de 2025 su contrato hasta el 30 de junio de 2030, sin cláusula de rescisión. El extremo convenció de inmediato en Köln. En su temporada de estreno en la Bundesliga, el atacante firmó 13 goles y cinco asistencias.

Ricken lo confirma: el BVB se baja de la puja por El Mala

"Said tiene un contrato de larga duración y no tenemos ningún motivo para dejar salir al jugador", dijo recientemente el director general del FC, Thomas Kessler, aunque añadió: "También hemos dicho que, si llega algo que esté en una magnitud adecuada para el 1. FC Köln y sobre lo que queramos hablar, lo haremos".

Desde hace meses circulan rumores sobre el futuro de El Mala. Según informaciones de los medios, el jugador de 19 años, que no fue convocado para el Mundial por el exseleccionador Julian Nagelsmann tras una gran temporada, ya habría rechazado anteriormente una oferta del Brentford, de la Premier League inglesa.