Confirmado: El Leganés no podrá fichar un recambio para Braithwaite

Ni la RFEF ni LaLiga, por más que quieran hacerlo, pueden modificar ahora la normativa durante el transcurso de la temporada

Según ha podido contrastar Goal de fuentes solventes, el CD ya sabe que no podrá fichar después de que el Barça haya pagado la cláusula de Martin Braithwaite. El club pepinero ingresará los 18 millones de euros correspondientes a la cláusula del danés, depositados en la sede de , pero no podrá cubrir la marcha de su delantero contratando un recambio, porque las normas no se lo permiten. Tanto la RFEF como LaLiga no pueden modificar la normativa escrita durante el transcurso de la temporada, como ya le han indicado al club madrileño. Eso sí, la intención de los máximos organismos del fútbol nacional pasa por tomar nota de lo que ha sucedido, prever este tipo de supuestos y poner medios para que la próxima temporada no vuelvan a suceder este tipo de situaciones, que gravan y perjudican a clubes como, en esta ocasión, el CD Leganés. El artículo en concreto que lastra al Leganés sería el artículo 124 del reglamento general RFEF, una norma que no se puede cambiar de un día para otro y que, si finalmente se cambia, necesitará un periodo de tiempo considerable.

En caso de existir acuerdo entre Liga y RFEF para modificar este artículo del Reglamento debería pasar por la Comisión Delegada de la propia Federación para su aprobación a nivel federativo, pasando incluso por la Asamblea y después elevarla al CSD para la aprobación final den última instancia. Es decir, que este "caso Braithwaite" invita a cambiar la norma vigente, pero ese cambio sólo podría producirse de cara a la próxima temporada y no ahora mismo, y no durante el transcurso de la actual temporada futbolística. La presidenta del CD Leganés, Victoria Pavón, ha comentado: "Es una situación excepcional que no nos esperábamos, el daño ya está hecho", ha reconocido la dirigenta. "Nos habiliten o no, es difícil repararlo", ha añadido. Pavón ha añadido: "Estoy dolida, por supuesto. Prefiero no opinar sobre si me ha parecido feo el detalle del ", comentó la dirigente.

La normativa vigente en permite a un club fichar en caso de que uno de sus jugadores tenga una lesión de gravedad, aunque la ventana de mercado ya esté cerrada, como ocurre con Dembéle. Si un club al que se le lesiona un futbolista de gravedad quiere acudir al mercado para fichar, sólo puede hacerlo entre futbolistas de las competiciones nacionales o jugadores en paro mediante dos fórmulas: un acuerdo por traspaso entre el club comprador y el club vendedor; o mediante el pago de la cláusula de rescisión, depositando el dinero en la sede de LaLiga. De haberse producido esta situación durante el mercado de invierno y siempre que el Barça hubiese abonado la cláusula, el Leganés podría haber tenido un mes para encontrar el recambio.

Más equipos

Sin embargo, al estar la ventana de fichajes ya cerrada y tratarse de una lesión de gravedad, como el Barcelona ha abonado la cláusula de Braithwaite, el Leganés se queda atado de pies y manos, no pudiendo fichar. Al contrario de lo que sucede durante una ventana de fichajes, el club del que sale el refuerzo no goza de plazo extraordinario alguno para encontrar un recambio. Un aspecto que perjudica notoriamente al equipo que sufre la pérdida de un jugador hasta el final de temporada. Enormemente perjudicado, el Leganés se encuentra molesto y seriamente tocado. Tiene que salvar la categoría y lo hará ahora sabiendo que se ha quedado sin En Nesyri ( FC) y a última hora, sin Braithwaite (FC Barcelona). Un evidente perjuicio para el equipo pepinero, que sigue peleando por mantener la categoría y ser equipo de Primera una temporada más.