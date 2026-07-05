Hussein Ammouta ya prepara su proyecto en el Al-Ahly. Antes siquiera de llegar a El Cairo, tomó sus primeras decisiones técnicas y dejó claro que quiere evaluar a toda la plantilla antes de decidir bajas.
El periodista Ahmed Shubair reveló que Ammouta ya informó a los responsables del Al-Ahly de su rechazo a la salida del centrocampista Ahmed Reda, prefiriendo darle una oportunidad completa durante la pretemporada antes de decidir su futuro.
La medida sorprende, pues todo indicaba que Reda, cedido la temporada pasada al Al-Ahly Bank, saldría del club.
Shubair, en su programa de On Sport FM, añadió que esta postura ha alegrado a Reda, quien deseaba quedarse en el Al-Ahly tras verse fuera de los planes del equipo y a punto de marcharse cedido.
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Shubair añadió que Ammouta llegará esta tarde a El Cairo con su cuerpo técnico y destacó su fuerte personalidad y disciplina, cualidades reconocidas por jugadores y directivos que ya trabajaron con él.
Shubair añadió que el Al-Ahly presentará a Ammouta en rueda de prensa mañana, tras la cual dirigirá su primer entrenamiento.
Finalmente, la directiva ya le ha detallado la situación del plantel y su agente visitó la sede para ultimar aspectos organizativos y técnicos.
El Al-Ahly cerró la pasada temporada sin títulos y terminó tercero en la Liga egipcia.
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