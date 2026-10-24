Hansi Flick, entrenador del Barcelona, rechazó dejarse llevar por la polémica surgida en torno al arbitraje antes del duelo ante el Real Madrid, prefiriendo centrarse en preparar a su equipo para la cita del Clásico. Asimismo, no dudó en dedicar un llamativo elogio a José Mourinho, técnico del conjunto blanco.

Las declaraciones de Flick llegaron en la rueda de prensa celebrada este sábado, de cara al esperado partido previsto para mañana domingo en el estadio "Camp Nou", en la cima de la décima jornada de LaLiga española.

En medio del creciente debate sobre el arbitraje antes del Clásico, Flick subrayó su confianza en los colegiados, insistiendo en la necesidad de que cada parte proteja a sus jugadores, en lugar de permitir que la polémica externa influya en el ambiente del encuentro.

Flick rechaza entrar en el debate arbitral

Al ser preguntado sobre si la polémica en torno a los árbitros podría influir en el colegiado del Clásico, el entrenador del Barcelona respondió con seguridad: "No influirá. Yo confío en el arbitraje, vemos un buen nivel arbitral, y cada uno de nosotros debe proteger a sus jugadores".

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Flick también evitó sumarse a las críticas dirigidas al Real Madrid por sus repetidos comentarios sobre el arbitraje, asegurando que no quiere convertir sus declaraciones en material para la polémica mediática.

En este sentido afirmó, según recogió el diario "As": "Prefiero centrarme en preparar a mi equipo. Este tema está relacionado con los titulares de prensa, y yo no quiero ningún titular rimbombante. Todo lo que quiero es centrarme en mi equipo".

Un elogio especial para Mourinho

Al hablar de Mourinho, Flick mostró un gran respeto por el técnico portugués, señalando que su capacidad para dirigir a clubes de este nivel durante largos años refleja su calidad y su experiencia.

El entrenador del Barcelona dijo: "Tengo un gran respeto por Mourinho. Cuando alguien dirige a equipos de este nivel durante largos años, eso refleja su calidad, y lo ha demostrado en todos los clubes que ha entrenado".

Flick añadió que ya había visitado a Mourinho antes, y que los jugadores alemanes que trabajaron bajo su mando hablan de él con gran admiración, antes de describirlo así: "Es un colega de profesión y un gran compañero".

¿Cómo planea Flick frenar a Mbappé?

Sobre la manera en que el Barcelona hará frente al peligro de Mbappé, Flick no desveló un plan específico para vigilar a la estrella francesa, pero insistió en la importancia de la disciplina colectiva y de un buen posicionamiento tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva.

Explicó: "Lo más importante es que nos posicionemos bien sobre el terreno de juego, con balón y sin él, y que mantengamos la solidez de la línea defensiva. Si lo ejecutamos todo de la forma correcta, defender los ataques será más fácil para nuestra línea de atrás".

Flick también elogió a la pareja formada por Pau Cubarsí y Gerard Martín, destacando su evolución conjunta, y dijo: "Cubarsí y Gerard están en muy buen estado, y lo que ofrecen es asombroso. Están evolucionando juntos".