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Confesiones secretas... ¡Un jugador francés sorprende al revelar el nivel de Marruecos!

Francia vs Marruecos
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A. Rabiot
Francia
Marruecos
EE. UU.

¿Qué ha dicho el centrocampista estrella de Francia?

Una estrella de Francia sorprendió al elogiar el nivel de Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026.

La selección francesa venció 2-0 y avanzó a semifinales, donde espera al ganador de Bélgica-España.

Rabiot declaró tras el partido: «No teníamos nada que temer de este equipo, esa fue la impresión que tuvimos mientras jugábamos».

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Y añadió: «Incluso cuando tenían la posesión, no percibimos peligro; fuimos superiores en lo técnico y táctico».

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Tras el encuentro, habló con Rafael Raymond, responsable de comunicación de Francia, quien le confirmó esa misma sensación.

Rabiot admitió que le sorprendió el estilo marroquí y añadió: «Jugaron con un bloque defensivo extraño; es raro verlos así. Pensábamos que serían más atrevidos, pero los provocamos, presionamos y superamos físicamente; al final, se vieron obligados a replegarse».

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Sobre la posibilidad de enfrentarse a España en semifinales, Rabiot afirmó: «Sin duda, eso es lo que espero. Queremos vengarnos de ellos y ya veremos qué pasa».

España se medirá a Bélgica esta tarde en los cuartos de final del Mundial 2026.


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