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Hussein Labib, presidente del club Zamalek, reveló varias sorpresas sobre los entresijos de su etapa al frente de la entidad, al reconocer la existencia de errores en la composición de la junta directiva y admitir que la directiva asume la responsabilidad de nuevas deudas que se acercan a los 7 millones de dólares, pese a haber saldado una gran parte de las obligaciones financieras que heredó al asumir el cargo.

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Las confesiones del presidente del Zamalek no se detuvieron en el aspecto financiero, sino que se extendieron a su evaluación del desempeño de su junta directiva, sus decisiones anteriores y algunos expedientes espinosos que generaron una amplia controversia dentro del club blanco.

Durante su aparición en el canal "ON Sport", Labib abordó la crisis de Abdel Hamid Maaly, aclarando que la falta de traducción de la carta de la Federación Internacional de Fútbol "FIFA" no fue la causa de la crisis, después de que el Zamalek presentara una apelación contra la sanción, luego alcanzara un acuerdo de conciliación con el jugador y lo enviara al Tribunal Arbitral del Deporte, solicitando la suspensión de la sanción disciplinaria. Añadió que el tribunal rechazó la solicitud pese al pago de los derechos del jugador, subrayando que la cuestión de la traducción no se planteó en el caso.

El presidente del Zamalek reveló que la directiva espera que se anule la sanción de suspensión del registro disciplinario antes del próximo mercado de invierno, señalando que el club realiza intensos intentos para lograrlo, mientras que el Tribunal Arbitral del Deporte aún no ha fijado una fecha para examinar el caso, lo que coloca los próximos movimientos de la directiva ante un nuevo desafío.

En su evaluación de su experiencia directiva, Labib lanzó una confesión llamativa, asegurando que si pudiera volver atrás en el tiempo cambiaría la composición de los miembros de la junta directiva, en alusión a la existencia de desacuerdos internos que afectaron a la armonía entre algunos miembros. Aclaró que un miembro o tres no estaban de acuerdo con el resto de la junta, antes de otorgar al desempeño de la directiva una calificación que no supera los 4 puntos de 10, en una confesión que refleja su insatisfacción total con la experiencia.

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Sobre sus momentos más difíciles dentro del club, Labib eligió el episodio de la retirada del terreno del Zamalek en la ciudad de Sexto de Octubre, considerándolo el peor día que vivió durante su etapa de presidente. También señaló a Imam Ashour como la mayor pérdida entre él, Ahmed Sayed Zizo y Ashraf Bencharki, rechazando al mismo tiempo la idea del regreso de Zizo al equipo de nuevo, y afirmando que no intentó fichar a ningún jugador del Al Ahly en respuesta al traspaso del jugador al rival tradicional.

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7 millones de dólares: nuevas deudas por culpa de la junta

En una confesión financiera aún más franca, Labib reconoció que su junta directiva provocó la acumulación de deudas que oscilan entre 6 y 7 millones de dólares, aclarando que la directiva heredó un club que atravesaba una situación financiera sumamente difícil, con compromisos que superaban los dos mil millones de libras, pero logró saldar cerca de mil millones de ellos. Señaló que el Zamalek sufrió crisis financieras a lo largo de muchos años, lo que empuja a la directiva a buscar soluciones que garanticen la estabilidad y la sostenibilidad para la próxima junta.

El presidente del Zamalek explicó que una parte de las nuevas deudas estuvo ligada a compromisos contractuales y planes financieros que no salieron como se esperaba, citando el acuerdo con el club Pyramids sobre el valor de la operación, basándose en ingresos que el club esperaba obtener del terreno de Octubre, antes de que su retirada complicara las cuentas financieras. Añadió que la directiva aún no ha obtenido las aprobaciones necesarias para conseguir una parcela de terreno en el Quinto Asentamiento, para compensar parte de las pérdidas.

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Labib negó la intervención de Mamdouh Abbas en las decisiones de la junta directiva, aclarando que la relación se basa en el debate y el intercambio de opiniones, como uno de los aficionados del Zamalek, sin imponer ninguna decisión a la junta. También le agradeció sus grandes donaciones económicas, recalcando que no son deudas pendientes a cargo del club.

Labib habló del fracaso en los deportes de sala, atribuyéndolo a la ausencia de los equipos, los entrenadores y el sector de categorías inferiores en la forma requerida cuando la junta asumió la responsabilidad, además de errores en la elección de algunos entrenadores y jugadores, pero aseguró que el club ya ha comenzado los pasos para recuperar su posición en estos deportes. A nivel futbolístico, describió el grupo del Zamalek en las competiciones africanas como difícil, pero mostró su confianza en la capacidad del equipo de alcanzar la final.

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Mensajes finales sobre el Al Ahly y Zizo

El presidente del Zamalek señaló la necesidad del equipo de reforzar el centro del campo y las bandas, además de cambiar la forma de jugar, aclarando que Moetamed Gamal prefiere disputar los entrenamientos fuera de la sede del club, una decisión que corresponde al director técnico. También afirmó que hablar de las próximas elecciones aún es prematuro, y que ningún miembro ha pedido su consejo al respecto hasta ahora, pero que anunciará su postura sobre los candidatos a la presidencia del club en el momento oportuno.

Labib concluyó sus declaraciones subrayando que no existe ruptura en la relación con la junta directiva del Al Ahly, recalcando que no desea repetir la experiencia de fichar a un jugador del club rojo, después de considerar que algunos jugadores que se traspasaron entre ambos clubes no tuvieron éxito en su nueva experiencia. Entre su reconocimiento de los errores en la composición directiva, su admisión de las nuevas deudas y la modesta evaluación de su junta, las declaraciones de Labib vinieron a reabrir el expediente del balance de su gestión del Zamalek y el futuro del club en la próxima etapa.