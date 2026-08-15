Entre mensajes sucesivos y especulaciones que no cesan, el futuro de Dani Ceballos se acerca a un momento decisivo, después de que el jugador quedara ante una decisión que podría marcar su próximo destino antes del cierre del mercado de fichajes de verano. El centrocampista español sigue esperando, en un momento en el que aumentan los indicios que vinculan su futuro al Real Betis, el club en el que se formó y que ocupa un lugar especial en su trayectoria.

A pesar del interés de otros clubes, Ceballos aún no ha decidido su próximo paso, desde que anunció el final de su etapa con el Real Madrid este verano.

Ceballos publicó un mensaje a través de su cuenta oficial de "Instagram" en el que dijo: "Me preguntaron un día cuál es la mayor locura que había hecho por amor, y respondí: esperar", una frase que provocó la reacción de la afición del Betis, que la interpretó como una señal de su empeño en volver al club andaluz, según el sitio "El Desmarque".

Ceballos tiene 30 años, y la directiva del Betis desea recuperarlo, pero las negociaciones todavía se enfrentan a un obstáculo económico, ya que el club necesita liberar espacio en su masa salarial para poder inscribir al jugador y cerrar la operación.

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Ceballos espera una llamada decisiva de Manu Fajardo, director deportivo del Betis, para determinar si el club es capaz de dar el paso definitivo. La presión del tiempo aumenta con la proximidad del inicio de la competición de LaLiga. El centrocampista había recibido ofertas de otros clubes durante el verano, pero siguió dando prioridad al Betis.

Ceballos también renunció a una importante cantidad de dinero en el Real Madrid y rescindió su contrato, en un movimiento que pareció coherente con su deseo de facilitar el regreso a su antiguo club.

Durante las últimas semanas, Ceballos utilizó sus cuentas en las redes sociales para publicar imágenes, canciones y mensajes que aumentaron las especulaciones sobre su futuro, antes de que sus señales se volvieran más directas.

A pesar de ello, el regreso aún no está cerrado, ya que la decisión final sigue ligada a la capacidad del Betis de solucionar su situación económica y liberar el espacio necesario en su masa salarial antes del final del periodo de fichajes.

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