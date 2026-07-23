Diversos informes periodísticos han revelado nuevos acontecimientos sobre el futuro del francés Karim Benzema con el Al-Hilal saudí, en medio de la incertidumbre que rodea su situación antes del inicio de la nueva temporada de la Roshn Saudi League.

Según el periodista británico Ben Jacobs, la directiva del Al-Hilal ha iniciado conversaciones con Benzema para resolver su futuro, en un momento en el que el club continúa estudiando sus opciones ofensivas en el mercado de fichajes de verano.

El informe explica que Benzema insiste en tener un papel titular dentro del equipo y no desea continuar si va a quedar fuera de los planes del cuerpo técnico o convertirse en suplente durante la próxima temporada.

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Añadió que el delantero francés rechaza por completo el escenario que circuló en algunos medios de comunicación saudíes, que consiste en inscribirlo únicamente para disputar los partidos de la Liga de Campeones de Élite de Asia, sin figurar en la lista local del equipo.

Por su parte, el Al-Hilal sigue vigilando el mercado de delanteros, ya que estudia fichar a un nuevo ariete durante el actual periodo de traspasos, algo que podría ser el factor decisivo a la hora de determinar el futuro de Benzema con el club en las próximas semanas.

Cabe recordar que Benzema se incorporó al Al-Hilal el pasado mes de enero, pero no logró estar a la altura de las expectativas, especialmente en los grandes partidos, y pese a su presencia el club no consiguió hacerse con los títulos de la Roshn Saudi League ni de la Élite de Asia.