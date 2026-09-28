En un paso que refleja la magnitud de la disciplina impuesta dentro de la concentración de la selección de Arabia Saudí, fuentes de prensa revelaron nuevas instrucciones establecidas por la dirección del combinado saudí para regular la vida de los jugadores fuera del terreno de juego, que incluyen restricciones estrictas sobre el uso de los teléfonos móviles, en un intento de garantizar que las estrellas obtengan el descanso suficiente durante el periodo de participación en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

Según lo informado por fuentes del programa "Al Montasaf", Fahd Al Mufarrej, director de la selección de Arabia Saudí, prohibió a los jugadores el uso de las plataformas de redes sociales o realizar llamadas telefónicas después de la medianoche, dentro de unas normas que buscan organizar los tiempos de los jugadores y mantener su concentración durante la concentración.

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Las nuevas instrucciones incluyen la prohibición del uso de las plataformas de redes sociales y de realizar llamadas telefónicas después de las doce de la noche, en una medida que apunta a reducir las distracciones que podrían afectar al descanso de los jugadores y a su preparación para los partidos, en medio del ambiente de fuerte competencia que vive el torneo del Golfo.

Esta medida se enmarca en la organización de la vida diaria de los jugadores de la selección de Arabia Saudí durante la concentración, con especial atención a proporcionar las condiciones adecuadas para la recuperación y el sueño, de manera que ayude a los internacionales a mantener su preparación física y mental antes de los próximos compromisos.

Estos acontecimientos llegan en un momento en el que la selección de Arabia Saudí vive una situación de estabilidad técnica, después de haber logrado sellar oficialmente su clasificación a las semifinales de la "Golfo 27", tras conseguir dos victorias consecutivas sobre las selecciones de Kuwait y Omán en las dos últimas jornadas.