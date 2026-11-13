Conceicao regresa y se encuentra con otra Juventus: qué pasa en el mercado de fichajes de enero

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Tras el parón, la Juventus recuperará a Francisco Conceicao, cuyo futuro está en el centro de los rumores de fichajes: ¿podría marcharse el portugués ya en el mercado de enero?

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Tras el parón de selecciones, la Juventus recuperará a Francisco Conceicao, que se está recuperando de la luxación de hombro que sufrió en el partido perdido ante la Lazio el 18 de octubre. El portugués, nacido en 2002, tendrá que volver a ganarse un puesto en el equipo, teniendo en cuenta lo que ha sucedido desde su lesión.

SE ENCONTRARÁ CON OTRA JUVE

Desde que Conceicao se lesionó, ha habido dos cambios importantes en la Juventus: el paso a una defensa de tres, con un 3-5-2 (o 3-4-2-1) que perjudica un poco a los numerosos jugadores de banda de la plantilla. Y el «nuevo» papel de Randal Kolo Muani, que brilló tanto ante el AZ Alkmaar como ante la Fiorentina jugando adelantado por la derecha, precisamente en la posición de Chico. Además, las dificultades del equipo de Luciano Spalletti para marcar (la Juve tiene el 13.º ataque de la Serie A, con 15 goles a favor) hacen urgente que el club acuda al mercado en la ventana de enero. Y para poder comprar, la Juventus también tendrá que vender, pese a la ampliación de capital aprobada ayer por el consejo de administración. Por eso, cabe preguntarse si Conceicao también figura entre los futbolistas que podrían dejar Turín en enero, junto a Gatti, Cambiaso y Zhegrova, los tres principales candidatos a salir traspasados.

JUNTOS HASTA JUNIO

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Fabrizio Romano analiza así la situación de Conceicao en su canal de YouTube: «Conceicao nunca estuvo realmente cerca de dejar la Juventus durante el verano, ante todo porque él no quería. Es decir, Conceicao está a gusto en la Juve y quiere quedarse en la Juventus. Está muy contento de que la Juve apostara decididamente por él hace ya un año y medio, de que lo fichara en propiedad y pagara una cantidad importante para tenerlo en el equipo. Así que Conceicao está muy a gusto en la Juventus», recoge TuttoJuve.com. «Se habló mucho de la Premier League, pero todas esas historias no eran concretas ni reales, por decirlo así. Hubo una posibilidad con el Al-Hilal, en el sentido de que el Al-Hilal lo había valorado dentro de una lista de jugadores de banda. Había dos o tres nombres y luego fichó a Martinelli y Summerville. Sin duda, Conceicao quiere seguir en la Juve y no está planeando un traspaso en enero, como tampoco lo está planeando la propia Juventus. Hoy, todas las noticias que nos llegan sobre Conceicao apuntan a que se quedará y a que seguirán juntos. El mercado también puede deparar sorpresas y, si llegara una oferta enorme, nunca se puede decir nunca. Pero hoy, en noviembre, Conceicao y la Juventus no están planeando separarse; al contrario, cuentan con seguir juntos, al menos hasta final de temporada».

EN VERANO TODO PUEDE CAMBIAR

La opción más probable, por tanto, es que Conceicao no se marche en el mercado de enero y permanezca en la Juventus hasta junio. Después, en verano, muchas cosas podrán cambiar en un sentido o en otro, y el futuro del portugués dependerá de numerosos factores: su voluntad, la cuantía de las ofertas que puedan llegar, quién sea el entrenador de la Juventus (¿Spalletti? ¿Simone Inzaghi? ¿Conte?) y el sistema que adopte, la composición de la delantera de la Juventus en 2027-28 (tanto en número de jugadores como en características técnicas) y el rendimiento del número 7 de la Juventus de aquí a junio.