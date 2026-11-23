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El pasado fin de semana la Juventus recuperó a Francisco Conceicao, que volvió a entrar en la convocatoria tras superar la luxación de hombro que sufrió en el partido perdido ante la Lazio el 18 de octubre. El portugués, nacido en 2002, se quedó en el banquillo en el 4-0 ante el Venezia, sin que Luciano Spalletti le diera minutos, y ahora debe volver a ganarse un puesto en el equipo. Mientras tanto, empiezan a circular numerosos rumores de mercado sobre el futuro de Conceicao, incluso de cara al mercado de enero.

Tras la victoria en la 12.ª jornada de la Serie A, Spalletti fue claro al hablar de los atacantes que tiene a su disposición: «Necesito otro delantero por dentro con tantos partidos. En la derecha tengo tres extremos: Conceicao, Zhegrova y Nico. En la izquierda tengo a Alajbegovic, Yildiz y Boga. ¿Kolo Muani? Tengo que animarle a jugar de delantero: debe saber encontrar el espacio para atacar en profundidad. Cuando recibe el balón en una posición central con un hombre a la espalda no se encuentra cómodo: también le necesito como delantero centro, aunque ahora también esté Ekhator».

Abundancia de extremos y escasez de delanteros centro, una situación que obliga a buscar soluciones también en el mercado. Podría haber llegadas (¿Sorloth?) y salidas, entre ellas la de Conceicao.

Además, las dificultades del equipo de Spalletti para marcar, más allá de los cuatro goles al Venezia, hacen urgente que el club intervenga en el mercado de enero. Y para poder comprar, la Juventus también tendrá que vender, pese a la ampliación de capital aprobada recientemente por el consejo de administración. Por eso, cabe preguntarse si Conceicao también está entre los jugadores que podrían dejar Turín en enero, junto a Gatti, Cambiaso y Zhegrova, los tres principales candidatos a salir.

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Fabrizio Romano analizó hace unos días la situación de Conceicao en su canal de YouTube: «Conceicao nunca estuvo realmente cerca de dejar la Juventus durante el verano, ante todo porque él no quería. Conceicao está a gusto en la Juve, quiere quedarse en la Juventus y está muy contento de que la Juve apostara fuerte por él hace ya un año y medio, decidiera comprarlo y pagara una cantidad importante para tenerlo en el equipo. Así que Conceicao está muy a gusto en la Juventus», recoge TuttoJuve.com.

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Romano continuó: «Se habló mucho de la Premier League, pero todas esas historias no eran concretas ni ciertas, por decirlo así. Hubo una posibilidad con el Al-Hilal, en el sentido de que el Al-Hilal lo había valorado dentro de una lista de extremos. Había dos o tres nombres y después fichó a Martinelli y Summerville. Conceicao quiere seguir en la Juve y no está planeando marcharse en enero, igual que la propia Juventus. Hoy, todas las noticias que nos llegan sobre Conceicao apuntan a que se quedará y seguirán juntos. Luego, el mercado también depara sorpresas: si llegara una oferta enorme, nunca se sabe. Pero hoy, en noviembre, Conceicao y la Juventus no están planeando separarse. Al contrario, cuentan sin duda con seguir juntos al menos hasta final de temporada».

Según Romano la opción más probable es, por tanto, que Conceicao no salga en el mercado de enero y permanezca en la Juventus hasta junio. Después, en verano podrían cambiar muchas cosas, en un sentido o en otro. El futuro del portugués dependerá de muchos factores: su voluntad, la cuantía de las ofertas, quién entrene a la Juventus (¿Spalletti? ¿Simone Inzaghi? ¿Conte?), el sistema de juego, la composición del ataque de la Juventus en la temporada 2027-28, tanto en número de jugadores como en características técnicas, y el rendimiento del número 7 de aquí a junio.

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En cuanto a las cifras, veamos cuánto tendría que ingresar la Juventus para no registrar una minusvalía. Primero, recordemos lo que gastó la Vecchia Signora para fichar a Conceicao. El jugador nacido en 2002 llegó a la Continassa procedente del Porto en el verano de 2024 mediante una cesión por 7 millones más otros tres en primas. Un año después, en julio de 2025, la Juventus lo compró definitivamente: «Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha alcanzado un acuerdo con el Porto FC para la adquisición definitiva de los derechos deportivos del futbolista Francisco Fernandes da Conceição por un importe de 30,4 millones de euros, pagaderos en cuatro ejercicios, además de costes accesorios de 1,6 millones de euros. La Juventus ha firmado con el futbolista un contrato hasta el 30 de junio de 2030».

A la luz de estas cifras, para obtener una plusvalía la Juventus tendría que vender a Conceicao en julio de 2027 por una cantidad no inferior a 18 millones de euros, mientras que en enero de 2027 harían falta al menos 21 millones para convencer a la directiva. No son cantidades inalcanzables y, de hecho, resultan bastante modestas si se tiene en cuenta el potencial de los clubes de la Premier League y de LaLiga que podrían plantearse fichar al extremo portugués. Lo mismo vale para los clubes árabes. En resumen, es improbable que Conceicao salga ya en enero, mientras que es plausible que deje Turín en enero. Mucho dependerá de las ofertas que lleguen, sin olvidar que, si reciben ofertas adecuadas, todos los jugadores de la Juventus están en el mercado. Nadie es intransferible por principio en la Juve, algo que el consejero delegado Giovanni Carnevali dejó claro desde su llegada al cargo.