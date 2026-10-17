Conceição entra en la polémica entre Cristiano Ronaldo y Jesus: ¡Esto no parece justo!

El portugués Sérgio Conceição, extécnico del Al Ittihad de Yeda, se pronunció sobre la polémica surgida entre su compatriota Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, y aseguró que resulta difícil tomar partido por alguna de las partes en la disputa, dada la gran relevancia que ambos tienen en el fútbol portugués.

Conceição, que continúa sin equipo desde su salida del Al Ittihad, habló de la crisis durante su aparición en el podcast "La Tripletta", del diario italiano "Gazzetta dello Sport", y subrayó que Ronaldo es una leyenda del fútbol, mientras que Jesus goza de respeto y de experiencia en los banquillos.

El entrenador portugués, de 51 años, afirmó: "Es un tema delicado en mi país. Cristiano es una leyenda, uno de los 5 mejores jugadores de la historia. Por otro lado, Jesus es el seleccionador nacional, un entrenador respetado y con una amplia experiencia. Sinceramente, no parece justo ponerse del lado de uno y no del otro".

Conceição elige a Figo por delante de Ronaldo

En su charla sobre el fútbol portugués, Conceição entró en una divertida comparación acerca de quién es el mejor extremo entre él y su hijo Francisco Conceição, futbolista, y respondió entre risas: "¡Sérgio!", antes de matizar que su compatriota Luís Figo sigue siendo el mejor.

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Cuando se le preguntó si Figo también supera a Cristiano Ronaldo, Conceição reconoció la dificultad de la elección, aunque se inclinó por el exjugador de Portugal desde la perspectiva del juego en la posición de extremo.

Y dijo: "Oh, esa es una pregunta difícil. Pero como extremo, quizá elegiría a Figo, es un jugador realmente excepcional".

Conceição abre la puerta a un regreso a Italia

Sobre su futuro en los banquillos, Conceição no descartó volver a la liga italiana, después de haber dirigido al Milan durante la temporada 2024-2025, y confirmó su deseo de vivir una nueva experiencia en Italia.

Y añadió: "¿Por qué no? Me gustaría mucho. En el pasado, además del Milan, hubo otras opciones".