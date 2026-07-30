En un doble golpe que sacude los cimientos de la Federación Internacional de Fútbol, la Concacaf anunció su adhesión oficial a la UEFA en el rechazo al plan de reestructuración comercial de Gianni Infantino, con lo que el presidente de la FIFA se encuentra en un enfrentamiento abierto con las dos mayores confederaciones del mundo del fútbol.

Rechazo unánime: 41 votos contra el imperio de Infantino

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) decidió, en una sesión extraordinaria celebrada el jueves, rechazar por unanimidad la propuesta «FIFA Forward Enterprise» por parte de sus 41 federaciones miembro.

La Concacaf, en su comunicado oficial, afirmó que «el futuro del fútbol y sus activos más valiosos deben permanecer en manos de la familia del fútbol», expresando su profunda preocupación por la ausencia de procedimientos legales, el plazo artificial y la falta de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos de gobierno de la FIFA, y cuestionando la necesidad de capital privado tras organizar la edición más rentable en la historia de la Copa del Mundo.

El plan de Infantino se basa en crear una empresa filial que gestionaría los negocios de la Copa del Mundo, el Mundial de Clubes y otros torneos, y en captar un capital inicial de hasta 4.200 millones de dólares con un valor de mercado de 20.000 millones de dólares, mediante la venta de entre el 20 y el 30 % de sus acciones a inversores del sector privado como participaciones minoritarias sin poder de control.

La FIFA justifica su proyecto y la Concacaf reclama transparencia

Por su parte, la FIFA negó su intención de vender la Copa del Mundo, asegurando que todos los beneficios netos de la nueva empresa se reinvertirán en el desarrollo del juego a nivel mundial, con un aumento de la financiación de las 211 federaciones miembro de 8 millones de dólares en el ciclo 2023-2026 a 20 millones de dólares en el ciclo 2027-2030.

Sin embargo, la Concacaf cerró su comunicado con una petición clara de «mayor transparencia y buena gobernanza», y de aclarar cómo se utilizan las enormes reservas de la FIFA, recordando a Infantino la necesidad de seguir los cauces adecuados de gobernanza establecidos en los estatutos de la organización.

Tras la amenaza de boicot de la UEFA, ¿se cae el proyecto de Infantino?

El paso de la Concacaf llega apenas unas horas después de que la Unión Europea de Fútbol (UEFA) anunciara su disposición a boicotear todas las competiciones de la FIFA mientras siga en pie la propuesta de vender participaciones de la Copa del Mundo.

Infantino se encuentra ahora en un verdadero aprieto, pues después de apostar por el apoyo de las confederaciones de las dos Américas para hacer frente a la ira europea, se ve perdiendo a un nuevo aliado estratégico, en una batalla que podría determinar el futuro de quién posee el juego más popular del mundo.