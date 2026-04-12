Con una sonrisa y un mensaje, Yassine sorprende a la federación saudí antes del partido contra el Al-Duhail

El técnico alemán del Al-Ahli, Matthias Jaissle, habló rápido sobre la polémica arbitral que sufrió ante el Al-Fayha. Lo hizo antes del esperado duelo contra el Al-Duhail qatarí, mañana lunes en los octavos de la Liga de Campeones de Asia.

La polémica surgió tras el 1-1 ante Al-Fayha en la jornada 29 de la Liga Roshen, cuando el árbitro no pitó un penalti al “Al-Raqi”.

La polémica estalló tras la negativa del árbitro de señalar el segundo penalti, lo que provocó las protestas del cuerpo técnico y los jugadores del Al-Ahli. Entonces el cuarto árbitro les espetó que se olvidaran de la liga y se centraran en Asia.

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La actuación arbitral provocó las críticas del delantero inglés Ivan Toney y de Yassine, antes de que el Al-Ahli emitiera un comunicado exigiendo las grabaciones de audio para defender sus derechos.

En la rueda de prensa previa al duelo contra el Al-Duhail, el técnico aludió al incidente: «Sabemos mantener la concentración y superar retos, como ocurrió en la liga».

Y añadió, riendo: «Superaremos la crisis de la liga y seguiremos hacia la cima; lo ocurrido no nos afectará ante el Al-Duhail, pues estamos centrados en ganar y lograr el título».

El técnico alemán admitió que jugar en Yeda motiva aún más a su equipo y afirmó que el Al-Raqi no siente presión por ser campeón defensor.

Sobre el duelo ante el Al-Duhail, el técnico alemán sentenció: «Enfrentamos a un rival muy fuerte, pero el equipo está listo para ganar y clasificar, y hacer felices a los aficionados».