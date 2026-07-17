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Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Con una pareja árabe presente, el árbitro del caso Camavinga dirigirá la final del Mundial

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
S. Vincic
España
Argentina
EE. UU.
Eslovenia

Vincic ha arbitrado tres partidos en el Mundial 2026, incluido un duelo entre selecciones árabes.

La FIFA ha designado al árbitro esloveno Slavko Vinčić para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Sus asistentes serán Tomáš Klánčnýk y Andraz Kovačić.

Completan el equipo dos árbitros árabes: el jordano Adham Makhadmeh, como cuarto árbitro, y su compatriota Mohammed Al-Klaf, como asistente suplente.

World Cup
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ESP
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Argentina
ARG

Vincič será el primer esloveno en pitar una final y el árbitro número 23 en la historia del torneo.

Vincič, nacido el 25 de noviembre de 1979, es uno de los árbitros europeos más destacados y mejor valorados dentro de la UEFA.

Será su cuarto partido en este Mundial, tras Brasil-Marruecos, Argelia-Jordania y México-Ecuador.

Expulsó a Camavinga

La temporada pasada mostró una roja al madridista Édouard Camavinga en la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones contra el Bayern.

Vincic le mostró la segunda amarilla por retrasar el juego, decisión que muchos consideraron excesiva y que acabó costándole la eliminación al Real Madrid.

Álvaro Arbeloa, entonces entrenador del Real Madrid, criticó al esloveno por «arruinar el partido».

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