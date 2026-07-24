En una paradoja histórica cuyo protagonista es José Mourinho, el Barcelona se tomó la revancha tras 28 años de espera y logró una amplia victoria por 4-1 ante su vecino catalán, el CE Europa, en el partido amistoso que enfrentó a ambos equipos.

El último enfrentamiento entre ambos conjuntos se remonta a la final de la Copa Cataluña de 1998, cuando el Europa, apodado "Escapulats", dio la campanada y se coronó campeón a costa del Barcelona en la tanda de penaltis. Quien dirigía al equipo catalán en aquella final desde el banquillo era el propio José Mourinho, que por aquel entonces ejercía como asistente del técnico Louis van Gaal.

Y 28 años después de aquella derrota, el Barcelona resarció su honor de la mejor manera posible, imponiendo su dominio en el desarrollo del encuentro y sellándolo con un póquer que se repartieron Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Ibrima Tunkara y Álex González, mientras que Flavio anotó el único tanto del Europa.

El equipo del técnico Flick, que contó con un buen número de jugadores de la cantera, superó a su rival y se llevó la victoria por 4-1. Pero, en esencia, el resultado no tenía demasiada importancia, ya que el objetivo era empezar a ganar experiencia, dar minutos a los jugadores y evaluar su progreso físico.

De hecho, Flick alineó un once que no se parece mucho al que disputará la temporada oficial, con la presencia de un gran número de jugadores del filial e incluso de los equipos juveniles.

El jugador de la academia de La Masia Hamza Abdelkarim acaparó las miradas, tras debutar con el primer equipo y ofrecer una actuación destacada, confirmando su fuerte presencia entre las jóvenes promesas.

El Barcelona dominó el desarrollo del partido desde el inicio y logró abrir el marcador por medio de Brian Fariñas en el minuto 30, antes de que Hamza Abdelkarim añadiera el segundo tanto en el minuto 32. El Europa respondió con un gol que recortó distancias en el minuto 42, para cerrar la primera mitad con ventaja del Barcelona por 2-1.

En la segunda parte, el conjunto catalán mostró una mayor eficacia ofensiva y anotó dos goles más para sentenciar el partido con un 4-1.

El encuentro contó con una actuación llamativa de Guille Fernández, que ofreció un gran nivel en el centro del campo, además del gran brillo de Ibrima Tunkara.

Ter Stegen disputó la segunda parte completa, pese a la inminencia de su cesión al Ajax. Por su parte, Adame fue excluido de la convocatoria del partido.

Esta victoria supone un comienzo alentador para el técnico Hansi Flick, que se apoyó fundamentalmente en los jugadores jóvenes ante la ausencia de la mayoría de las estrellas internacionales.