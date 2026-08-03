Con una oferta irresistible: el Al-Hilal amenaza el sueño del Atlético en el fichaje de Grealish

El Al-Hilal saudí ha entrado con fuerza en la carrera por el fichaje del inglés Jack Grealish, extremo del Manchester City, tras preparar una oferta económica descomunal que podría cambiar el rumbo del jugador durante el actual mercado de fichajes de verano.

Según el periodista turco Ekrem Konur, el Al-Hilal está dispuesto a ofrecer a Grealish un salario anual de entre 20 y 23 millones de euros, en un intento por convencerlo de vivir la experiencia de la Roshn Saudi League, aprovechando la incertidumbre que rodea su futuro en el Manchester City.

Por su parte, el Atlético de Madrid emerge como uno de los principales interesados en incorporar al jugador, ya que Grealish cuenta con la admiración del técnico argentino Diego Simeone, quien ve en él a un futbolista capaz de recuperar su mejor nivel dentro del proyecto del conjunto español.

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Konur señaló que el Atlético no se moverá a menos que el Manchester City acepte rebajar sus exigencias económicas, o acepte ceder al jugador con una opción de compra, algo que otorga al Al-Hilal una clara ventaja desde el punto de vista económico.

Asimismo, aclaró que el traspaso de Grealish al Atlético le daría la oportunidad de disputar la Liga de Campeones de Europa y de alejarse de las presiones que vivió en el fútbol inglés, mientras el Al-Hilal continúa seduciendo al jugador con una oferta económica difícil de igualar.

El interés por Grealish no se ha limitado al Al-Hilal y al Atlético de Madrid, ya que la operación también despierta el interés de clubes de la liga estadounidense, lo que otorga al Manchester City un mayor margen para elegir entre las ofertas previstas antes de decidir el futuro de su estrella inglesa.