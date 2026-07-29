El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, generó una gran polémica tras enviar un mensaje enigmático a través de sus cuentas en las redes sociales.

Ronaldo publicó una fotografía en su cuenta de Instagram mientras disfrutaba de sus vacaciones de verano, antes de regresar a la concentración del Al-Nassr en el próximo periodo.

La estrella portuguesa acompañó la imagen con un comentario en español, en el que escribió: "Cuando te diriges hacia la luz del sol, las sombras caen detrás de ti".

El diario portugués A Bola consideró que ese mensaje fue intencionado por parte de Ronaldo, no para hablar de la luz del sol, sino que quiso dirigirlo a sus críticos.

Ronaldo fue objeto de amplias críticas durante el pasado periodo, tras la eliminación de la selección de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, ante la selección de España.

La estrella portuguesa no ofreció su mejor nivel en dicho torneo, ya que solo anotó dos goles en la victoria sobre Uzbekistán, mientras que no logró mover las redes ante la República Democrática del Congo, Colombia y España.