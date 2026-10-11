¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Con una nueva firma: El Zabiri iguala a Mbappé y Yamal en la lista de goleadores de LaLiga

Racing Santander vs Valencia
Racing Santander
Valencia
Primera División
Roma U19 vs Real Madrid U19
Roma U19
Real Madrid U19
Youth League
Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Y. Zabiri
L. Yamal
K. Mbappe
Raphinha
España
Italia
Marruecos
Francia
Brasil

El Zabiri abrió el marcador para el Racing

El internacional marroquí Yasser Zabiri, delantero del Racing de Santander, marcó este domingo un gol ante el Valencia para elevar su cuenta a 7 tantos en LaLiga y seguir situando su nombre entre los aspirantes al trofeo de máximo goleador.

El gol de Zabiri llegó en el minuto 32 del encuentro, que terminó con empate (2-2) en el estadio de El Sardinero.

El Valencia se había adelantado con Dani Raba en el minuto 2, antes de que Zabiri lograra la igualada tras recibir un pase interior de Íñigo Vicente.

Iván Martín añadió el segundo gol del Racing en el minuto 47, antes de que David Otorbi empatara para los murciélagos en el minuto 65.

Lee también

El Bernabéu se rebela: los silbidos persiguen a los jugadores del Real Madrid ante el Villarreal

Vídeo: Diomandé marca su primer gol con el Real Madrid y tarjeta roja para Vinícius después del tanto

LaLiga regresó a la competición tras un largo parón internacional, con la ausencia por lesión de Raphinha, delantero del Barcelona y líder de la tabla de goleadores con 12 tantos.

Ni Lamine Yamal ni Kylian Mbappé pudieron recortar la diferencia con Raphinha en esta jornada. Tampoco Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano, pudo aumentar su cuenta debido a la suspensión del partido de su equipo ante el Athletic Club, mientras que Zabiri sí lo consiguió.

Clasificación de goleadores de LaLiga tras la octava jornada:

  1. Raphinha (Barcelona): 12 goles
  2. Yasser Zabiri (Racing de Santander): 7 goles
  3. Lamine Yamal (Barcelona): 7 goles
  4. Kylian Mbappé (Real Madrid): 7 goles
  5. Sergio Camello (Rayo Vallecano): 7 goles


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google