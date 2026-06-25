Con una décima parte del sueldo de Ronaldo... El Al-Hilal se suma a la puja por Mohamed Salah

El Al-Hilal se ha sumado a la pugna por fichar al egipcio Mohamed Salah, estrella del Liverpool, durante el próximo mercado de fichajes de verano.

El jugador ya anunció el fin de su etapa en Liverpool tras nueve años, lo que ha relacionado su nombre con varios clubes de la Liga Saudí, entre ellos Al-Ittihad.

Según el periodista Bruno Andrade, en ESPN, el Al-Hilal lidera la puja tras anunciar su intención de fichar a un nuevo delantero.

Según el periodista, el club le ofrecería un contrato de tres años a razón de 20 millones de euros por temporada.

Así, cobrará unos 20 millones por temporada, menos de una décima parte de los 200 millones que percibe Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr.

Aun así, ganará menos que en el Liverpool, donde cobraba más de 24 M€ anuales.

Su nombre sonó para jugar en Arabia Saudí desde 2023, pero entonces optó por renovar con el Liverpool.