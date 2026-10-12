El joven jugador Marc Bernal ha alcanzado un acuerdo para renovar su contrato con el Barcelona hasta 2031.

El diario Mundo Deportivo informó de que el Barcelona incluirá en el contrato de Bernal una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Tanto el club catalán como el jugador trabajan para fijar la fecha adecuada para completar la firma, que podría llevarse a cabo durante esta semana.

Está previsto que el acto de la firma se celebre en el despacho del presidente del club, Joan Laporta, con la presencia del vicepresidente de asuntos deportivos, Rafa Yuste, y de miembros de la dirección deportiva, encabezados por el director deportivo Deco y el coordinador Bojan Krkic.

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Las negociaciones para la ampliación del contrato fueron rápidas, gracias a la buena disposición y al claro deseo de ambas partes de llegar a un acuerdo.

Apenas unos meses después de su debut con el primer equipo y de sufrir una grave lesión de rodilla en septiembre de 2025, el Barcelona ya había modificado su contrato y lo había prolongado hasta 2029.

La temporada pasada, Marc Bernal disputó 33 partidos oficiales, con un total de 1.313 minutos de juego. En la presente campaña ha participado en los nueve partidos, en los que ha jugado 338 minutos.

El jugador se beneficia en su desarrollo futbolístico de la presencia de Rodri, que representa un referente importante para él y le ayuda a seguir progresando y a ganar experiencia.