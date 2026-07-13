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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Con una cláusula de penalización, un gigante inglés llega a un acuerdo con Telemans

Fichajes
Premier League
Y. Tielemans
Manchester United
Aston Villa
Belgium
Inglaterra

El Manchester United anunciará pronto el fichaje del belga Yuri Tielemans, del Aston Villa.

Los «Red Devils» buscan reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada, en la que participarán en la Liga de Campeones.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, ha confirmado en X: «Yuri Tielemans al Manchester United... Ya está».

El United ha activado su cláusula de 41 millones de euros y ya tiene acuerdo verbal con el centrocampista.

Tras fichar a André Santos y fracasar la operación por Ederson el viernes, el United se dispone a formalizar el contrato.

Tielemans, de 29 años, fichó por el Villa en 2023 y tenía contrato hasta 2028.

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