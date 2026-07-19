Lionel Messi sigue haciendo historia en el Mundial tras batir un nuevo récord antes de la final de 2026 contra España.

El capitán del «Tango» aspira a revalidar el título tras ganar la última edición.

Según la red británica «Squawka», Messi, incluido en el once por Lionel Scaloni, es el jugador de mayor edad en disputar una final del Mundial.

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Con 39 años y 25 días, el astro argentino demuestra que sigue siendo clave para la Albiceleste.

Disputa su segunda final consecutiva con la mira puesta en ampliar su legado y añadir un nuevo título mundial, quizá en su último partido en el escenario más grande del fútbol.