El duelo entre el Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid, disputado este martes por la tarde en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, dejó una estadística poco habitual, luego de que la primera parte finalizara con un empate sin goles y sin que ninguno de los dos equipos lograra rematar una sola vez a puerta.

Según la estadística de «Mister Chip», esta es la primera vez que el Bayern de Múnich disputa un partido en cualquier competición sin un solo remate a puerta por parte de ambos equipos durante la primera parte, desde su enfrentamiento ante el Augsburgo el 9 de abril de 2022, en la Bundesliga, que terminó con victoria del Bayern por un gol a cero.

En lo que respecta a la Champions League, la última vez que se registró esta estadística en un partido del Bayern se remonta al 14 de abril de 2009, cuando el conjunto bávaro empató 1-1 con el Barcelona, en la vuelta de los cuartos de final del torneo.

De este modo, el duelo entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich devolvió a la actualidad un dato ausente de los partidos del equipo alemán en la Champions League desde hace más de 17 años.