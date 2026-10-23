Con una cifra impactante: Al Hamdan hace historia con el Al Nassr

Abdullah Al-Hamdan, delantero del Al-Nassr, le dio a su equipo un comienzo perfecto ante el Al-Faisaly, después de lograr sacudir las redes durante los primeros minutos del enfrentamiento que reúne a ambos equipos en el marco de la undécima jornada de la Liga Roshn Saudí de Profesionales.

El gol de Al-Hamdan llegó en el minuto 4, para darle al Al-Nassr una ventaja temprana en el partido y traducir la confianza del entrenador australiano Ange Postecoglou, quien decidió contar con él como titular en la alineación, en lugar del brasileño Angelo Gabriel.

Según la red de estadísticas "Opta", Al-Hamdan anotó el gol más rápido de su carrera en la Liga Saudí de Profesionales, y además elevó su cuenta a tres goles durante la presente temporada, igualando su mejor registro goleador en una sola campaña de la competición.

El delantero saudí ya había marcado tres goles en cuatro temporadas distintas: 2019-2020, 2020-2021, 2023-2024 y 2025-2026, repitiendo así su registro goleador en la temporada actual, con la posibilidad de hacerse en solitario con su mejor marca personal si continúa anotando en los próximos partidos.

Este gol le da a Al-Hamdan un impulso anímico importante, especialmente porque llegó en los primeros minutos del partido en el que tuvo la oportunidad de participar como titular, confirmando su capacidad para aprovechar las ocasiones disponibles y colocando a Postecoglou ante una opción ofensiva que demostró su eficacia tempranamente ante el Al-Faisaly.