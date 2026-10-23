¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FBL-KSA-NASSR-ABHAAFP
GOAL
Traducido por

Con una cifra impactante: Al Hamdan hace historia con el Al Nassr

Al-Faisaly vs Al Nasr FC
Al-Faisaly
Al Nasr FC
1ª División
A. Al-Hamdan
Arabia Saudita

La estrella del Al-Alami logra una cifra destacada

Abdullah Al-Hamdan, delantero del Al-Nassr, le dio a su equipo un comienzo perfecto ante el Al-Faisaly, después de lograr sacudir las redes durante los primeros minutos del enfrentamiento que reúne a ambos equipos en el marco de la undécima jornada de la Liga Roshn Saudí de Profesionales.

El gol de Al-Hamdan llegó en el minuto 4, para darle al Al-Nassr una ventaja temprana en el partido y traducir la confianza del entrenador australiano Ange Postecoglou, quien decidió contar con él como titular en la alineación, en lugar del brasileño Angelo Gabriel.

Según la red de estadísticas "Opta", Al-Hamdan anotó el gol más rápido de su carrera en la Liga Saudí de Profesionales, y además elevó su cuenta a tres goles durante la presente temporada, igualando su mejor registro goleador en una sola campaña de la competición.

El delantero saudí ya había marcado tres goles en cuatro temporadas distintas: 2019-2020, 2020-2021, 2023-2024 y 2025-2026, repitiendo así su registro goleador en la temporada actual, con la posibilidad de hacerse en solitario con su mejor marca personal si continúa anotando en los próximos partidos.

Este gol le da a Al-Hamdan un impulso anímico importante, especialmente porque llegó en los primeros minutos del partido en el que tuvo la oportunidad de participar como titular, confirmando su capacidad para aprovechar las ocasiones disponibles y colocando a Postecoglou ante una opción ofensiva que demostró su eficacia tempranamente ante el Al-Faisaly.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google